Популярність Мішель Обами дозволила би конкурувати з Трампом на виборах президента - опитування

Колишня перша леді США Мішель Обама, яка є найпопулярнішою серед демократів у США, згідно з опитуваннями, вирушає в турне, пов’язане з виходом її нової книги, повідомляє видання The Hill.

Мішель Обама виступить перед великою аудиторією на аренах, де проводяться рок-концерти та ігри НБА. Вона з'явиться у засобах масової інформації і, швидше за все, продасть більше книг, ніж майбутні кандидати в президенти США на виборах 2020 року – Джо Байден, Берні Сандерс та Елізабет Воррен.

Читайте також:

Колишня перша леді залишається популярною. Опитування Zogby Analytics у травні показало, що у разі участі у виборах президента США вона би стартувала з перевагою над Трампом: 48 відсотків схвалюють її у порівнянні з президентом, якого підтримують 39 відсотків. Опитування yougov.com у квітні показало 90-відсотковий рейтинг Обами серед демократів.

Але Мішель Обама точно не балотуватиметься в президенти.

«Абсолютно ні, – сказала вона в інтерв'ю у четвер на Today Show перед великим натовпом шанувальників. – Я ніколи не хотіла бути політиком. Це одна з тих речей, щодо яких ніщо не змінилося в мені, щоб я хотіла балотуватися на виборах».

Дивіться також: Барак Обама заохочує голосувати за демократів на виборах у Конгрес