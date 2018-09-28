Донька Обами знялася в музичному кліпі

20-річна донька колишнього президента США Барака Обами Малія Обами знялася в кліпі групи New Dakota на пісню Walking on Air.

У відео Обама з’являється на короткі проміжки часу, одягнена у в’язану шапку та на кілька розмірів більшу сорочку. Дівчина співає (беззвучно), дивлячись прямо в камеру, танцюючи і роблячи вигляд, що грає на гармоніці.

Як і Обама, члени музичної групи, як повідомляється, навчаються в Гарвардському університеті.

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