МВФ: плануємо надіслати місію до України через пару тижнів

"Обговорення з урядом (України - ГА) йдуть добре і ми плануємо направити місію до України через пару тижнів, щоб продовжити обговорювати деталі реформ", - заявив Поул Томсен, директор Європейського департаменту МВФ під час брифінгу для преси в п'ятницю у Вашингтоні.

Цього тижня у Вашингтоні відбуваються збори Світового банку та МВФ. В рамках зборів, українська делегація продовжує переговори з нової програми МВФ.

"Зараз діє програма – це відносно короткострокова програма "стенд-бай", метою якої було забезпечити перехідний період і допомогти зберегти здобутки в макроекономіці поки відбувались вибори і формувався новий уряд", - пояснив Томсен стан програми з Україною.

"Нове керівництво зазначило, що зацікавлене в продовженні відносин з Фондом і через те, що основні проблеми України більш довгострокові і структурні, вони хочуть трирічну програму. Саме це ми обговорюємо. Обсяги ще не обговорюються", додав він.

Серед пріоритетів програми чиновник МВФ назвав збереження макроекономічної стабільності та незалежності Національного банку.

"Один з ключових факторів – величезні зміни у діяльності Національного банку, модернізація центрального банку, включаючи його незалежність. Абсолютно необхідно це зберегти стосовно монетарної політики і нагляду за фінансовим сектором", - наголошує Томсен.

В політиці стосовно Приватбанку, "уряд має продовжити зусилля з обмеження збитків для платників податків".

Серед структурних реформ пріоритетне значення має земельна реформа та боротьба з корупцією.

"Другий блок питань – структурні реформи. Тут ми обговорюємо низку питань, серед яких реформа ринку землі, особливо важливим є подолання корупції і це питання все ще розглядається. Ще одне важливе питання – відкриття економіки. Є багато монополізованих структур", - говорить Томсен.

Посадовець пояснив, що більш висока оцінка економічного зростання України з боку МВФ є відображенням гарних економічних показників в Україні, однак, зростання має бути ще швидшим, щоб надолужити відставання.

"Важливо пам'ятати, що Україна досягла значного рівня макроекономічної стабільності за останні роки, - говорить Томсен на брифінгу. - Україна показує відносно гарне економічне зростання. Я говорю відносно, бо з точки зору довгострокової перспективи, Україна може досягти кращих результатів з огляду на достатньо низьку базу для порівняння і можливість, щоб наздогнати. Викликом є структурні реформи, якою яких є підвищення продуктивності".

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