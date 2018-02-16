Україна, Сирія та напруженість між США і Північною Корею - серед тем конференції у Мюнхені

54-та щорічна конференція з питань безпеки зібрала на період з 16 до 18 лютого у південному німецькому місті Мюнхені близько півтисячі чільних урядовців, політиків та фахівців.

...погляньте, як ЄС і НАТО діють у зв’язку з проблемою поступового ослаблення цінностей серед країн - членів своїх організацій. НАТО не критикує постійне послаблення верховенства права в Туреччині, а тим часом ЄС виглядає неспроможним захистити свої цінності в Угорщині та Польщі...

​Голова конференції Вольфґанґ Ішинґер у зверненні до зібрання запропонував зосередитися на обставинах, через які “упродовж минулого року світ наблизився надто близько до межі значного конфлікту”.

Мюнхенська конференція стала примітною тим, що президент Путін у виступі 2007 р. фактично підтвердив відхід Росії від курсу партнерства із Заходом та назвав США небезпечною і дестабілізуючою силою у світі.

Згодом у серпні 2008 р. Росія вперше вдалася до повномасштабного застосування армії у тижневій війні на території сусідньої Грузії, а в лютому 2014 р. почала військові операції на території України.

Під час цієї конференції очікують зустрічі президента Петра Порошенка з представниками Німеччини, Франції та Росії - сторонами так званого “Мінського” процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

У Мюнхені зокрема обговорюватимуть спеціальну доповідь ООН з деталями пропонованої міжнародної миротворчої місії на сході України.

Міністерство закордонних справ Росії у четвер висловило застереження щодо положень доповіді, які, на думку Москви, надавали б “зовнішнім силам” надто великі повноваження.

Виклики для цінностей Заходу

Співробітниця аналітичного європейського Центру Карнеґі Джуді Демпсі з нагоди Мюнхенської конференції пише, що Захід досі перебуває у пошуках ролі в нових умовах - відмінних від домінування після 1945р. та одразу після закінчення епохи "холодної війни".

“Ідея того, що Захід базується на цінностях терпимості та прагматизму, демократії та відкритості залишається більш доречною ніж будь-коли. Проте Захід постав перед випробуваннями у зв’язку з величезною швидкістю та впливом оцифровування і технологій. Це включає штучний інтелект, величезні потоки поглядів та даних, фальшиві новини та дезінформацію”, - вважає Джуді Демпсі.

На її думку західні країни надто повільно реагують на потребу використання нових технологій для зміцнення демократій та для захисту й поширення своїх цінностей, серед яких вона також називає принцип непорушності кордонів.

Демпсі називає анексію Криму Росією 2014 р. та “егоїстичне відношення Європи до біженців” лише двома окремими прикладами подій та процесів, які поставили під сумнів надії, що у світі буде гарантована платформа для цінностей Заходу.

“Саме терпимість і відкритість є характерними ознаками Заходу. Але, погляньте, як ЄС і НАТО діють у зв’язку з проблемою поступового ослаблення цінностей серед країн - членів своїх організацій. НАТО не критикує постійне послаблення верховенства права в Туреччині, а тим часом ЄС виглядає неспроможним захистити свої цінності в Угорщині та Польщі, не кажучи про уперту корупцію в Румунії”, - вказує аналітик.

Але Джуді Демпсі підкреслює, що немає причин, чому б уряди Заходу не могли використовувати можливості нових технологій для підтримки своїх цінностей, як це було зроблено після 1945 року.

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