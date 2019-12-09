Корупція команди Януковича увійшла до 25 найбільш кричущих справ у світі - Міжнародний день боротьби із корупцією

За рік у світі дають 1 трильйон доларів хабарів, а через корупцію світова економіка втрачає 2,6 трильйона доларів – це більше 5% світового ВВП. Такі розрахунки наводить ООН 9 грудня, у Міжнародний день боротьби з корупцією.

Корупція – серйозний злочин, який шкодить суспільному та економічному розвиткові усіх суспільств. Жодна країна, або регіон не мають імунітету до цього, йдеться у зверненні ООН.

Корупція перешкоджає економічному зростанню та розвитку, сприяє транснаціональній злочинності та підживлює тероризм, позбавляючи громадян у всьому світі їхніх основних прав, - сказано у заяві державного департаменту США.

Корумпованість уможливлює і підтримує автократичних лідерів, послаблює віру в демократичні системи, створює політичні кризи та проблеми управління, які загрожують нашій національній безпеці, - йдеться у заяві.

У 2019 році Державний департамент публічно викрив 40 державних діячів та їхніх близьких родичів за їхню участь у корупції з інших країн світу й заборонив їм в'їзд до США.

Уряд США також закликав країни ефективно боротись із джерелами корупції, виконувати свої обіцянки з подолання хабарництва а також підтримувати громадянське суспільство й журналістів.

За версією Transparency International, Україна знаходиться на 120 місці зі 180 країн світу за рівнем корумпованості, де перші три місця обіймають країни із найбільшою прозорістю - Данія, Нова Зеландія та Фінляндія, а 180-те - Сомалі.

Справа довкола 40 мільярдів доларів США, вкрадених з бюджету України командою колишнього президента Віктора Януковича, увійшла до низки 25 найбільш гучних корупційних справ за останні 25 років.

Дивіться також: "Банан, приклеєний скотчем до стіни" за $120 тисяч з'їв "голодний митець". Відео