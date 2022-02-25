Міжнародний кримінальний суд може розслідувати воєнні злочини внаслідок вторгнення Росії в Україну - прокурор 

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що вони можуть розслідувати наявність військових злочинів в Україні. У своїй заяві у п'ятницю він також висловив стурбованість через вторгненням Росії в Україну.

“Я уважно стежу за останніми подіями в Україні та навколо неї зі все більшою стурбованістю. Я нагадую всім сторонам, які ведуть бойові дії на території України, що мій офіс може здійснювати свою юрисдикцію та розслідувати будь-який акт геноциду, злочину проти людства чи воєнного злочину, скоєного в межах України”, - заявив прокурор Міжнародного кримінального суду.

Україна визнала юрисдикцію МКС на своїй території з лютого 2014 року, після того, як Росія анексувала Крим у березні того року, та розпочались бойові дії на сході країни між про-російськими бойовиками та урядовими силами України.

У грудні 2020 року офіс прокурора Міжнародного кримінального суду заявив, що є підстави вважати, що на сході України під час військового конфлікту були вчинені військові та інші злочини.

Попереднє розслідування закрили, утім офіційного клопотання до суддів про відкриття повного розслідування наразі не було подано.

Судді мають погодитись перед тим, як відкрити розслідування.

Росія не є членом Міжнародного кримінального суду на виступала проти справи МКС.

Однак суд все одно розслідувати можливі воєнні злочини та злочини проти людства, здійснені на території України, незалежно від національності тих, кого підозрюють у вчиненні цих злочинів.