Байден та Зеленський обговорили різнопланову американську, міжнародну допомогу Україні

У п'ятницю у розмові з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден відзначив хоробрі дії українців, які боряться, щоб захистити свою країну. Відповідну заяву президент США поширив Білий дім.

"Я також розповів про поточну економічну, гуманітарну, та безпекову допомогу, яку надають США та про наші зусилля об'єднати інші країни для надання подібної допомоги", - відзначає заява президента США.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter про розмову з Байденом.

За словами Зеленського, сторони обговорили посилення санкцій проти Росії, оборонну підтримку України, та антивоєнну коаліцію.

Напередодні президент України закликав до створення антивоєнної коаліції .

"Разом ми повинні посади Росію за стіл переговорів", - заявив президент України, говорячи про розмову з президентом Польщі Дудою.

Зеленський також закликав президента Росії Путіна до переговорів.

"Хочу ще раз звернутися до Президента Російської Федерації. По всій території України точаться бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей", - наводить слова президента України "Укрінформ".

Між тим, як повідомляє "Интерфакс" міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що президент України "каже неправду", кажучи про готовність обговорювати нейтральний статус України. Лавров заявив, що раніше відкинув пропозиції Росії щодо діалогу.

За словами Лаврова, Росія готова до діалогу, коли Збройні сили України складуть зброю.

Між тим у п'ятницю речник Держдепу Нед Прайс, коментуючи можливі переговори України та Росії, заявив, що дипломатія під примусом не може мати успіху.

У статті використано матеріали "Интерфакс", "Укрінформ".