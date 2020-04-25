США можуть скупити акції енергетичних компаній

Федеральна влада США допускає можливість скупки акцій енергетичних компаній, які зараз опинилися у скрутному становищі. Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Енергетичний сектор США серйозно постраждав в результаті падіння цін на енергоносії та обмежувальні заходи запровадженні під час пандемії

Президент США Дональд Трамп, який виступив разом з Мнучіним в Білому домі, сказав, що має намір надати допомогу галузі. Він припустив, що федеральна влада може закуповувати пальне, а також купувати авіаквитки для задоволення потреб, які виникнуть у майбутньому. Мнучін додав: «Ми розглядаємо всі можливі альтернативи».

Енергетичний сектор США серйозно постраждав в результаті падіння цін на енергоносії та обмежувальні заходи запровадженні під час пандемії.

Президент Трамп повідомив, що для стабілізації світових цін Саудівська Аравія і Росія повинні скоротити нафтовидобуток, як це нині роблять Канада, а також штати Техас, Оклахома і Північна Дакота.

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