Moderna заявила про першу партію вакцини від південноафриканського штаму коронавірусу - попереду випробування

Фармацевтична компанія Moderna заявила, що виробила першу партію доз нової вакцини з підвищеною ефективністю проти нового штаму коронавірусу, який виявився більш стійким, ніж попередня вакцина, розроблена компанією.

Компанія з Кембриджа, штат Массачусетс, заявила, що відправила дози нової вакцини до Національного інституту здоров'я США, щоб провести перше випробування модифікованої вакцини на людях. Випробування можуть розпочатися протягом декількох тижнів.

Нова вакцина під кодовою назвою mRNA-1273.351 розроблена для забезпечення більш високого рівня захисту від варіанту вірусу, який був вперше виявлений в Південній Африці, але згодом набув поширення і в інших країнах.

При цьому місяць тому компанія заявляла про ефективність вже існуючої вакцини проти південноафриканського варіанту хвороби, повідомляла інформаційна агенція AFP.

Раніше американський канал CNN повідомив про результати дослідження оприлюдненого у New England Journal of Medicin, відповідно до яких, вже існуючи вакцини компаній Pfizer, Moderna "могли захищати від нових варіантів коронавірусу, включно із південнофриканським.

"Хоча сироватка крові (людей, які отримали дві дози вакцини Pfizer - прим. ГА) продемонструвала меншу нейтралізуючу активність антитіл, її було достатньо, щоб нейтралізувати вірус", - навели висновок вчених у CNN.

За повідомленням каналу, у компанії Pfizer тоді заявляли про відсутність доказів того, що нові варіанти хвроби здатні уникати захисту, який пропонує створена компанією вакцина.

Між тим, компанії, включаючно з Pfizer і Johnson & Johnson, заявили, що також модифікують свої вакцини або працюють над бустерами, які краще відповідають новим варіантам вірусу.

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