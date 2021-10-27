У Молдові кажуть, що Росія висуває політичні умови постачання газу

Уряд Молдови оголосив надзвичайний стан на тлі зменшення постачання газу з Росії і в умовах неспроможності молдовської сторони укласти з російською компанією Газпром новий контракт на постачання газу після того як чинний вибіг у вересні.

Речник Кремля Дмитрій Песков заявив 26 жовтня, що переговори сторін тривають і наполіг, що Газпром пропонує «вигідні» для Молдови ціни.

Газпром стверджує, що Молдова недоплатила за раніше наданий російський газ і погрожує повністю перекрити газопостачання, якщо не буде укладено новий контракт.

Але урядовці в Молдові, яка досі купувала 100% газу з Росії, заперечують російські твердження про заборгованість, кажуть про проблему ціни, а також стверджують, що росіяни висувають фактично політичні умови для нового контракту.

...Ціна могла б бути нижчою, якби їхня країна була готова змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС.

Газета Financial Times, посилаючись на двох неназваних «осіб поінформованих про переговори», пише, що представники Газпрому «сказали молдовським представникам, що ціна могла б бути нижчою, якби їхня країна була готова змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС».

Газета додає, що «Газпром також хоче, щоб Молдова відклала впровадження правил ЄС щодо лібералізації і більшої конкуренції на ринках газу».

Російський президент Володимир Путін неодноразово заперечував, що Москва використовує газ як інструмент у міжнародній політиці.

В результаті виборів минулого року у Молдові уряд сформували сили, які наголошують на зближенні з Європейським Союзом.

Президентка Майя Санду стверджує, що майбутнє Молдови, однієї з найбідніших країн континенту з населенням приблизно 3 млн., пов’язане з Європою.

Проросійські молдовські партії звинувачують Санду і непоступливості і наполягають, що вона особисто мала поїхати до Москви на переговори про газ.

Молдовський міністр закордонних справ Ніку Попеску назвав «історичним» кроком закупівлю цього тижня мільйона кубометрів газу з Польщі.

«Ця пробна закупівля має на меті випробувати можливість імпорту газу з альтернативних джерел, щоб врівноважити низький тиск у газовій системі», - цитує заяву молдовського уряду агентство Reuters.

Певну роль у пом’якшенні кризи може відіграти нещодавно збудований новий газопровід, який сполучив Молдову з сусідньою Румунією.

Кишинів також звернулася по допомогу до Європейського Союзу і до України, яка також скаржиться, що Москви використовує газ як важіль тиску.

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