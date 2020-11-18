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Діаспора підтримує Молдову економічно і впливає на політику

Голосування на президентських виборах у Молдові 15 листопада 2020 р.

У другому турі нещодавніх президентських виборів у Молдові майже 15% виборців (262103) голосували за кордоном.

92,94% на закордонних округах голосували за Майю Санду, і це стало вирішальним фактором в тому, що саме вона здобула перемогу.

Масова трудова міграція з Молдови за останні десятиріччя стала свідченням економічних і політичних проблем невеликої приблизно тримільйонної країни, а також підштовхнула побоювання того, що втрата населення може стати катастрофічною.

Близько 15% ВВП (Молдови) становлять перекази з за-кордону.
Ніку Попеску

Згідно з деякими оцінками, на заробітки за кордон їздять працювати від 1 200 000 до 2 мільйонів молдован.

Така кількість заробітчан створила реалії, з якими вимушені рахуватися політики й економісти.

Ніку Попеску, колишній міністр закордонних справ Молдови, в інтерв’ю «Голосу Америки» пояснює, що його країна «дуже і дуже залежить від грошових переказів», які заробітчани шлють на батьківщину.

«Близько 15% ВВП становлять перекази з за-кордону. Більшість молдован у діаспорі присилають гроші додому своїм рідним, батькам, дітям. Ті гроші йдуть на споживання в країні. Їх витрачають в супермаркетах, в ресторанах. Навіть за умови, що діаспоряни не платять у Молдові прямі податки, якщо ви зарахуєте надходження з податків на додану вартість і споживання в Молдові, то виходить, що діаспора підтримує фінансову й економічну життєспроможність Молдови», - розповідає колишній молдовський міністр, а тепер аналітик.

Він підкреслює, що заробітчани це переважно молоді, активні люди, які зберігають тісні родинні зв’язки з батьківщиною і часто приїздять у Молдову: «Відстань від Кишинева до Венеції приблизно така ж, як від Кишинева до Москви. Північна Італія не така вже й далека».

Саме в Італії було відкрито найбільше - 30 дільниць для голосування молдовських громадян за кордоном на цих президентських виборах, а в Росії їх було 17.

Черги молдовських виборців 15 листопада вилаштовувалися на дільницях у Німеччині, Великій Британії тощо.

Багато мешканців Молдови скористалися можливістю отримати друге громадянство у сусідній історично й культурно спорідненій Румунії, яка є членом Євросоюзу.

Румунські паспорти дають їм право вільно їздити і що важливіше - працювати й навчатися в країнах ЄС.

Їм добре живеться в Німеччині чи в інших європейських країнах. Але вони також турбуються за те, як живуть їхні рідні у Молдові.
Деніс Ченуша

На думку Попеску завдання молдовської влади полягає у тому, щоб покращити економічне становище в країні, побороти корупцію, аби молдовани не були вимушені шукати роботи і кращого життя за кордоном.

«Друге завдання полягає у тому, щоб сприяти поверненню додому тих, хто вже емігрував», - каже Ніку Попеску.

Заробітчани не поспішають повертатися

«У черзі на голосування до дільниці у Франкфурті я стояв з молодими сім’ями, які приходили разом з дітьми. Я досить впевнений, що вони не збираються повертатися до Молдови. Їм добре живеться в Німеччині чи в інших європейських країнах. Але вони також турбуються про те, як живуть їхні рідні у Молдові», - розповідає Деніс Ченуша, молдовський експерт - політолог у Німеччині.

Він вважає, що навіть укорінившись за кордоном, активна частина молдовської діаспори тісно інтегрована також у політичні процеси на батьківщині і цим скористалася Майя Санду.

«Вона, якщо не помиляюсь, найпомітніший молдовський політик у соціальних медіа в інтернеті. Багато діаспорян стежать за нею, знають про її обіцянки проводити реформи», - каже Денис Ченуша.

Голоси діаспори виявилися переважно за проєвропейську Майю Санду зокрема тому, вважає експерт, що досить велика і більш проросійська молдовська громада у Росії, яка теоретично могла більше підтримувати промосковського кандидата Ігоря Додона, менш активна.

Порівняння

«Білоруська діаспора також останніми роками досить активна, але вона не має такого великого прямого впливу на вибори», - каже лондонський аналітик білорусько-українського походження Алекс Кокчаров.

Він розповідає, що нещодавно білоруська діаспора змогла зібрати понад 3 мільйони доларів для допомоги учасникам страйків і протестів у Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка, який наполягає на праві далі керувати країною після чверті століття свого авторитарного президентства.

Ці люди хочуть впливати на те, що відбувається вдома.
Алекс Кокчаров

«Наприклад голосування у Лондоні на минулих білоруських президентських виборах було організовано так, що через обмеження на вхід в посольство багато громадян не змогли проголосувати», - зауважує Кокчаров.

Іншою важливою обставиною у порівнянні білоруської, а також української діаспори з молдовською є те, що закони Молдова офіційно дозволяють подвійне громадянство, а румунські паспорти відкрили для молдован багато можливостей у Європі.

Значна частина великої історичної української діаспори - люди, які називають себе українцями, але не мають українського громадянства, а отже і виборчих прав.

Але нові хвилі мігрантів почувають себе тісно пов’язаними з країнами походження і готові долучатися до політичних процесів на батьківщині.

«Ці люди хочуть впливати на те, що відбувається вдома, і ми побачили це в Молдові, також в Румунії кілька років тому, і я думаю, ми будемо це далі бачити в інших країнах у східній і центральній Європі», - передбачає Алекс Кокчаров.

Дивіться: Вплив діаспори на результати президентських виборів у Молдові. Відео

Вплив діаспори на результати президентських виборів у Молдові. Відео
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Вплив діаспори на результати президентських виборів у Молдові. Відео

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