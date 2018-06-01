Москва перекидає флотилію до Азовського моря, створюючи можливості для швидкого наступу – Пол Ґобл

Протягом останніх двох тижнів травня Москва без розголосу перекинула п’ять військово-морських суден з Каспійської флотилії до Азовського моря. Російські посадовці виправдовують такі дії необхідністю захиститись від нападу України на окупований Крим.

Однак, і збільшення протистояння з Києвом через морські перевезення через Керченську протоку і те, які російські кораблі було переміщено, вказує, що цей крок було спрямовано на те, щоб надати Москві додаткових можливостей для нападу. Про це пише аналітик Пол Ґобл у статті для The Jamestown Foundation.

Щонайменше, Київ має вжити додаткових дій, щоб захиститись від зростання військової присутності Росії в Азовському морі.

Москва може використати цю додаткову військову присутність для спроб захопити більше території України, включаючи забезпечення наземного переходу до Криму, наголошує аналітик.

Два роки тому, ДНР зверталась до Росії про пересилку кораблів до Азовського моря для того, щоб захопити більше українського узбережжя. Однак, на той час, це не було зроблено. З іншого боку, оборонні потреби Росії в регіоні більш ніж достатньою мірою забезпечують місцеві сили ФСБ та російської Національної гвардії, відзначає Ґобл.

Українські військові, як-от адмірал Ігор Воронченко, давно попереджали про цю можливість і закликали до побудови берегової охорони України. Однак, кораблі, які мали б стати невід’ємною частиною такої оборони – все ще в Одесі

Деякі московські та київські аналітики вважають, що це просто відповідь на напруження в стосунках з Україною через затримання російського риболовецького судна «Норд», а також через те, що українські спеціальні служби можуть підірвати Керченський міст. Однак, кораблі, введені до Азовського моря не практичні для виконання жодного з цих завдань. Вони, однак, добре підходять, щоб розпочати напад на узбережжя, або підтримати атаку по суші.

Підрозділи ФСБ мають власні кораблі і, на відміну від п’яти кораблів ВМС, які Москва привела у море, невеликі судна ФСБ і системи електронного відстежування краще пристосовані до захисту інфраструктури мосту. Нові кораблі ВМС Росії можуть захистити міст у випадку повномасштабного нападу ВМС України, однак, цей сценарій, наразі, не є дуже вірогідним.

Чому Москва тепер вживає цих кроків? Москва показує силу, щоб залякати Україну і показати, що станеться, якщо Київ просунеться на окуповану Росією територію (UNIAN, April 16; UAWire, May 11). Українські військові, як-от адмірал Ігор Воронченко, давно попереджали про цю можливість і закликали до побудови берегової охорони України. Однак, кораблі, які мали б стати невід’ємною частиною такої оборони – все ще в Одесі, хоч деякі кораблі можна було б швидко перекинути до Азовського моря залізницею, або автошляхами, якщо б в українських військових був такий транспорт.

Росія може готуватись до широкомасштабного нападу, щоб здобути наземне сполучення між контрольованою Росією територією і окупованим Росією Кримом

Якщо це - більш «невинне» пояснення дій Москви в Азовському морі, то більш загрозливим є таке: Росія може готуватись до широкомасштабного нападу, щоб здобути наземне сполучення між контрольованою Росією територією і окупованим Кримом. І, можливо, вона хоче домогтись цього дуже швидко.

Все ж, Путін вторгся до України і анексував Крим в районі дат Сочинської олімпіади 2014 року. Цілком можливо – і навіть деякі російські аналітики про це кажуть (Sobesednik.ru, May 30) – він може розпочати новий напад на України після Кубка світу цього місяця. Якщо так, то російський флот в Азовському морі стане ключовим елементом.

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