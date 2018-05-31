Що пишуть у світових ЗМІ про інсценоване вбивство відомого журналіста? Відео

Видання New York Times вказує на те, що журналістський світ, переважно, назвав цю хитру операцію «поганою ідеєю» у час, коли боротьба із «фейковими новинами» стала щоденною проблемою. «Питання полягає у тому, чого більше – шкоди чи користі – досягнула українська влада у спробі запобігти убивству – пише британське видання The Guardian – і чи існував якийсь менш провокаційний спосіб досягнути поставлених цілей. Журналісти іншого видання, The Independent, вважають, що «Напевно, ще можуть бути надані якісь серйозні докази, які допоможуть Україні гідно вийти із цієї досі незрозумілої спецоперації». Наразі ж, пишуть журналісти, «під питанням довіра до України».