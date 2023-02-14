Ілон Маск становить найбільший ризик для Твіттера - експертка з дезінформації

Твіттер став менш цивілізованою платформою після того, як його придбав Ілон Маск, вважає Ніна Янковіч, експертка з дезінформації та віце-президентка проєкту "Центр інформаційної стійкості".

У інтерв'ю Голосу Америки вона розповіла, що у Твіттері стає все менше взаємоповаги та більше зловживань, цькування, та фейкових новин. Зараз Янковіч бачить такі головні ризики для користувачів:

Погана модерація контенту. Ілон Маск звільнив близько 50% працівників, зокрема технічного персоналу, що займались безпекою, модерацією змісту, та підтримували роботу платформи.

"Зараз у Твіттері безлад, і ми бачили багато звітів, які це підтверджують. Люди, які залишилися там працювати, виконують величезний обсяг роботи та не мають належної підтримки керівництва", - говорить Янковіч.

Раніше Голос Америки повідомляв, що декілька колишніх працівників компанії оскаржили своє звільнення в суді, вказуючи, що їх не попередили про звільнення завчасно, як цього вимагає закон.

Маск також вказав підлеглим скоротити витрати на мільярд доларів, навіть, якщо це означатиме зменшення спроможностей системи обробляти дані в часи пікових навантажень, повідомили в Reuters.

Верифікація несправжніх акаунтів. Одне з найбільш суперечливих нововведень Маска у Твіттері - це зміна політики верифікації. Раніше щоб отримати блакитну галочку підтвердження, потрібно було пройти спеціальну перевірку. Тепер її можна купити за гроші. Янковіч попереджає користувачів, що верифікація більше не означає, що це перевірена реальна людина.

"Будь-хто, від російських тролів у Санкт-Петербурзі до Талібану, тепер може купити верифікацію за пару доларів на місяць", - каже експертка.

Нагадаємо, серед критиків новації - конгресвумен від Демократичної партії США Олександра Оказіо-Кортез. Вона звинуватила Маска в спробах видати підписку за свободу слова. "Lmao, мільярдер справді намагається продати людям ідею, що "свобода слова" - це насправді підписка за 8 доларів на місяць", - твітувала конгресвумен.

Засилля цькування та фейків. Перш за все, за словами Янковіч, цьому сприяє поведінка самого CEO.

"Маск поширює праві, агонізуючі ідеї, теорії змови, не поважає інших користувачів, блокує журналістів, які йому не подобаються, - все це додало сміливості багатьом його послідовникам", - розповідає вона.

Крім того, Янковіч пояснює, що засиллю ненависті у Твіттері сприяє розблокування облікових записів, які раніше вже обмежували за таку поведінку: акаунти, які поширювали теорії змови QAnon, або представляли ультраправі екстремістські та терористичні організації на платформі. Крім того, Маск відновив акаунт Дональда Трампа. Раніше його сторінку закрили після штурму Капітолію його прихильниками, мотивувавши це тим, що твіти колишнього президента закликають до поширення насильства.

“Ми спостерігали зниження дезінформації та іншого шкідливого контенту, коли ці облікові записи були заборонені. Зараз ми вже бачимо відкат назад. Це показує, що немає ніяких наслідків - байдуже, що ви робите, ваш акаунт можна відновити,” - застерігає Янковіч.

Нагадаємо, раніше експерти неоднозначно оцінили рішення щодо облікового запису Трампа. "Подобається нам це чи ні, але президент Трамп є однією з провідних політичних фігур країни, і громадськість дуже зацікавлена в тому, щоб почути його", - сказав Ентоні Ромеро, виконавчий директор Американського союзу громадянських свобод. Натомість генеральний директор Антидифамаційної ліги Джонатан Грінблатт заявив, що "колишньому президенту Трампу не можна давати платформу для посилення своєї ненависті та насильницької риторики в основних соціальних мережах".

Нерозуміння локального контексту. Саме через це, говорить експертка, у грудні був помітний спад охоплень твітів про Україну, а багатьох українців платформа заблокувала: користувачі не могли відновити доступ до своєї сторінки в соціальній мережі за допомогою номера мобільного телефону. Янковіч вважає, що усі соцмережі повинні інвестувати в розвиток регіональних офісів.

"Це справді безглузді помилки, відсутність розуміння регіону, контексту, а також, відверто кажучи, брак мовної експертизи. Це свідчить про нерозуміння різниці між Україною та Росією - що це дві окремі країни з відмінною історичною, культурною та мовною ідентичністю, які за останні вісім-дев’ять років стали ще більш далекими одна від одної".

Ніна Янковіч каже, що головним ризиком для майбутнього Твіттера є саме хаотичне керівництво Маска. Вона вважає, що Маск або не розуміє технічних компонентів своєї платформи, або якраз надто добре усвідомлює, як Твіттер може впливати на політику, політиків і політичні дискусії в усьому світі, і користується цим.

Занепад платформи найперше вплине на найбільш незахищених користувачів, які отримали у Твіттері свій голос, говорить Янковіч.

"Мене хвилює втрата цього громадського майданчика, особливо для спільнот, які не мають такої аудиторії деінде: українці, люди різних рас, інші народи, які борються з авторитаризмом, та маргіналізовані спільноти. Знадобиться багато часу, щоб знайти платформу, де вони зможуть віднайти себе та знайти аудиторію".