Маск купив Twitter. Що це означатиме для світової політики?

“Зло повинне мати імʼя” - в цьому переконаний журналіст Радіо Свободи та активіст Станіслав Асєєв. З 2017 по 2019 рік Асєєв перебував в полоні - у катівні “Ізоляція” в окупованому Донецьку. Після початку повномасшатбного вторгенння Росії він заснував фонд “Ініціатива справедливості” для пошуку воєнних злочинців. За інформацію про них у фонді пропонують винагороду - і сподіваються, що інформаторами стануть самі представники силових структур Росії. Більше - читайте далі в нашому інтервʼю.

Остап Яриш: Стасе, Ви нещодавно оголосили про створення проекту "Фонд Ініціативи Справедливості" - організації, яка займається розслідуваннями воєнних злочинів Росії. Розкажіть більше про цей проект.

Станіслав Асєєв: Ми запозичили практику в Сполучених Штатів, які виплачують винагороду за інформацію про терористів. І до речі, в США цим займаються не тільки на державному рівні, а є ціла система громадських організацій, які виплачують винагороду за інформацію про зникнення людей та їхніх викрадачів. Потім вони передають її поліції, і якщо вона актуальна, вони розплачуються з інформатором.

Ми створили хаб, який обʼєднує інформацію про людей, які офіційно підозрюються у вчиненні воєнних злочинів.

Те саме хочемо робити і ми, тільки на рівні воєнних злочинців Російської Федерації. Ми створили хаб, який обʼєднує інформацію про людей, які офіційно підозрюються у вчиненні воєнних злочинів. На нашому сайті ми розміщуємо дані тільки тих осіб, які офіційно отримали підозру у скоєнні злочинів - від української правоохоронної системи, чи міжнародної правоохоронної системи. Наприклад, у випадку з Гіркіним, ми покладаємось на рішення прокуратури Нідерландів в справі MH-17.

Ми плануємо виплачувати винагороду за інформацію про цих людей. Кожна людина - чи фізична, чи юридична особа, може зайти на наш сайт і поповнити наш фонд. Загальна сума розподіляється рівномірно, і далі ми пропонуємо виплату цієї суми за один з трьох пунктів. Перше - це надання нових доказів воєнних злочинів, яких ще немає у кримінальній справі. Наприклад, відео запуску ракет по боїнгу, чи відео катувань з катівні “Ізоляція” в окупованому Донецьку.

Друге - це передача воєнного злочинця Україні будь-ким в будь-який спосіб, нас це не цікавить. Нас цікавить, щоб людина опинилась на території України.

І третє - це інформація, яка призведе безпосередньо до арешту підозрюваної особи. Або доказова інформація про смерть цієї людини. Якщо одна з цих умов виконується, ми готові виплачувати винагороду, яка буде субʼєктивно вирішуватись бордом нашої організації.

О.Я.: Хто ваша, так би мовити, основна аудиторія? Від кого ви очікуєте отримувати інформацію?

Російські спецслужби - це не монолітна структура, навіть всередині окремого підрозділу - наприклад, ФСБ.

С.А.: Це насправді російські спецслужби і самі росіяни. Це наш головний “бенефіціар” отримання винагороди. Треба розуміти, що російські спецслужби - це не монолітна структура, навіть всередині окремого підрозділу - наприклад, ФСБ. Зрозуміло, що є конкуренція між ФСБ та ГРУ, але навіть всередині ФСБ є декілька напряміків, які конкурують між собою.

Заробити на злитті інформації про цих людей для них взагалі не питання. І насправді така практика вже існує. Думаю, це не секрет - таке активно використовує Bellingcat, які створюють свої розслідування на основі інформації, які їм передають ті ж росіяни. Тільки вони не публікують офіційних прайсів. А ми хочемо вийти офіційно - так, щоб люди могли бачити, яка конкретна сума пропонується за окремо взятого злочинця чи особу, яка підозрюється в скоєнні злочину.

О.Я.: Чи вдалося вашому фонду вже отримати якусь інформацію?

С.А.: Так, нам надіслали інформацію щодо одного з фігурантів в справі “Ізоляції”, але вона стосувалась 2019 року, тому для нас вона не має оперативного значення. Але треба розуміти, що ми ще не виходили на інформаційний ринок Росії.

Наша стратегія полягає в тому, щоб акумулювати хоча б декілька десятків тисяч доларів на рахунках. З урахуванням того, що на нашому сайті розміщені командири російських бригад - полковники, підполковники, той же Гіркін.

Декілька тисяч доларів - це не та цифра, яку ми можемо конвертувати в якісну інформацію. Тому ми хочемо спочатку зібрати гроші, а потім через певні канали вийти на російський інформаційний ринок.

О.Я.: Через які канали збираєтесь виходити, чи є у вас якась стратегія?

С.А.: ФСБ точно про нас знає, тому що мій аккаунт відслідковується ще з роботи в Донецьку. І я думаю, що вони продовжують його відслідковувати у Facebook. Ці люди точно про нас знають, тому коли ми вийшли з рекламою в Україні, нам одразу заблокували аккаунт в PayPal через скарги якихось людей. Скоріш за все, це були росіяни.

А щодо інформаційного ринку Росії, то ми плануємо виходити на нього через таких людей, як Александр Невзоров, Владімір Осечкін - люди, які зараз перебувають поза Росією, але мають вплив на російську аудиторію через свої канали - YouTube чи соцмережі.

О.Я.: У вашій команді є також іноземні гравці - колишня працівниця ФБР, також правозахисниця з великим стажем роботи. Який закордонний досвід переймаєте у своїй роботі - окрім ідеї винагород за інформацію про підозроюваних?

С.А.: Карен Грін, яка входить до нашого борду, дійсно колишня агентка ФБР з величезним досвідом роботи. Вона дуже потужно нас консультувала протягом створення цієї платформи з точки зору безпечного механізму для інформаторів.

Для того, щоб передати нам інформацію, ви маєте виконати ряд вимог - зокрема, завантажити браузер TOR, зареєструвати спеціальний email на спеціальному домені, щоб ми не могли відслідковувати IP-адресу.

Люди, які вчиняли злочини на Близькому Сході - це часто ті самі люди, які зараз їх чинять на Донбасі. Наприклад, так звані “вагнерівці” - які кочують з однієї гарячої точки в іншу

Джанін Ді Джованні, яка теж входить до нашого борду, також спеціалізується на розслідуванні воєнних злочинів в Сирії та на Близькому Сході. Вона запропонувала в майбутньому зробити міжнародний хаб воєнних злочинців, адже люди, які вчиняли злочини на Близькому Сході - це часто ті самі люди, які зараз їх чинять на Донбасі. Наприклад, так звані “вагнерівці” - які кочують з однієї гарячої точки в іншу. В цьому сенсі можуть бути зацікавлені і США.

О.Я.: Девіз вашого фонду - "Зло повинно мати імʼя". Дехто на Заході вважає, що в зла є лише одне імʼя - це Путін. І одна людина відповідальна за цю війну. Що ви можете на це сказати?

С.А.: Я сподіваюсь, що ця ідея якщо не відійшла, то найближчим часом відійде зі суспільної думки Сполучених Штатів і Заходу, особливо в Європі побутує така думка. Вона абсолютно хибна. Алюзії до історії і до нацистської Німеччини дають відповідь на те, що це не так. Як тоді не можна було звинувачувати лише Гітлера, тому що його діяльність стала можливою лише за підтримки німців того часу, так і зараз - Путін є тільки уособленням російського народу, який дозволяє йому це робити.

Я вже не кажу про те, що дійсно наше гасло - “Зло повинне мати імʼя” якраз показує, що є безліч людей, які вчиняли воєнні злочини - і це не Володимир Путін. Це може бути якийсь рядовий Вася з Саратова, може бути Гіркін, може бути командир бригад. Різного рівня люди, які відповідають за те, що відбувається в Україні зараз.

О.Я.: Чи вважаєте ви, що до відповідальності зрештою вдасться притягнути також Путіна - і разом із ним вище керівництво Росії?

С.А.: Я маю сумнів. Росія все-таки ядерна держава, і дотягнутись до цих людей можна хіба що шляхом внутрішнього політичного перевороту. Але знову-таки, це не означає міжнародний трибунал. Якщо трибунал для Путіна і його оточення і буде створений, я боюсь, що там будуть пусті місця, і що це буде якийсь заочний вирок та засудження.

Якщо трибунал для Путіна і його оточення і буде створений, я боюсь, що там будуть пусті місця.

А щодо самого Путіна - думаю, найгірша доля, яка його може спіткати - це внутрішні колосальні потрясіння в Росії, коли вони зрозуміють масштаби втрат на фронті, коли їх торкнеться глибока соціальна криза. Росія це державаа, де можливо майже все. Може здаватись, що це непохитно і на віки, але ми знаємо, що СРСР розвалився без жодної атомної бомби. Тому тут з Росією і з Путіним може бути що завгодно насправді.

Ми бачили в історії на прикладі Лівії та інших країн сходу, що сталося там. Думаю, в найгіршому випадку Путіна може спіткати схожа доля. Проблема Путіна і її вирішення, думаю, лежить виключно в площині самих росіян. Не лише звичайних людей, але й оточення, яке, можливо нарешті зрозуміє наслідки і те, куди Путін тягне всю Росію та їх самих. Цю проблему мають вирішувати вони зсередини, тому що дуже важко уявити, щоб Путіна привезли на трибунал у кайданках і засудили. Мені важко це уявити.

О.Я.: На ваш погляд, чи мають росіяни нести колективну відповідальність за війну в Україні?

С.А.: Безперечно. Знову ж таки, тут аналогія з нацистською Німеччиною. Дуже важко відокремлювати росіян, які не підтримують те, що відбувається, від тих, хто це повністю підтримує. Але загальна оцінка - не тільки Володимир Путін та його оточення, але й російський народ несе відповідальність за те, що відбувається зараз в Україні. І має в тому числі сплачувати репарації. Коли цей час настане - а це питання часу -щоб вони розуміли, чому це стосується кожної сімʼї в Росії, чому вони щось мають платити. Тому що ви свого часу або мовчали, або повністю підтримували згвалтування, катування на українській землі.