Світ повинен знати і пам’ятати про Голодомор - Вільям Тейлор, голова дипломатичного представництва США в Україні

Понад 15 тисяч квадратних метрів музейних площ – архіви, офіси, виставкові та конференційні зали. Заглиблений у землю, під зеленою покрівлею із дерну, цей грандіозний комплекс органічно впишеться в охоронювану зону ЮНЕСКО навколо Києво-Печерської лаври, не втручаючись у рельєф дніпрових схилів.

Музей Голодомору почали зводити ще за Ющенка, будівництво припинили за Януковича і відновили за Порошенка. І ось тепер роботи знову йдуть повним ходом. Цей проект – результат партнерства держави і бізнесу.

“Це великий проект, це проект всього українства”, - сказав “Голосу Америки” голова Наглядової Ради Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору Іван Васюник.

За його словами, “До проекту залучена і влада, і благодійники. Ділові люди українського походження, а також благодійники з-за кордону, які не мають українських коренів”.

Щоб звести споруду, потрібно 60 мільйонів доларів. Половина з цієї суми - державні кошти. Відповідний рядок уже внесено в бюджет. Другу половину збирають меценати. Активно підключився і американський бізнес.

“Наше завдання - переконати міжнародні бізнес-компанії, які працюють в Україні, що це надзвичайно важливий проект. Збудувати перший у світі і найкращий музей Голодомору. Величезний комплекс з аудиторіями, бібліотекою, дослідницьким центром”, - зазначив президент Американської ділової ради в Україні Морган Вільямз.

Як додає представник української громади Північної Америки Богдан Онищук, “Ми будемо збирати по великих корпораціях західного світу. Багато з них працюють в Україні, якісь не працюють. Бо так тепер діється в світі, що музеї потребують благодійних донорів”.

До проекту долучилася і нова українська влада.

“В теперішньому бюджеті не виникало навіть дискусії щодо необхідності. Була виділена та сума, яку запросили на цей рік. Тому що для кожного українця – це один із тестів на ідентичність та спроможність української нації, на те, наскільки ми можемо об’єднатися навколо своєї історичної пам’яті”, - сказав “Голосу Америки” перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Місія музею – донести людству правду про геноцид українців.

Як наголосив голова дипломатичного представництва США в Україні Вільям Тейлор, “Для всього світу важливо пам’ятати, що сталося в Україні в 32-33 роках. Рукотворний голод, який вбив мільйони українців, організований Сталіним і Радянським Союзом. Світ повинен знати і пам’ятати про Голодомор”.

Спорудження комплексу планують завершити до 2023-го. Очікується, що унікальний музей відвідуватиме понад мільйон людей на рік.

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