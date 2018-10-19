МВФ: досягнуто домовленість робочого рівня стосовно нової програми для України

Міжнародний валютний фонд та уряд України досягли угоди робочого рівня стосовно економічної політики в рамках нової програми стенд-бай, розрахованої на 14 місяців.

Стенд-бай замінить собою програму розширеного фінансування EFF, яку було схвалено в березні 2015 року, я строк дії якої мав закінчитись в березні 2019 року, йдеться в оголошенні МВФ.

Нова програма SBА передбачає доступ до допомоги обсягом 3,7 мільярда доларів США, оголосили в установі.

Розбудова досягнень за програмою EFF знизить макроекономічні загрози, і зокрема зосередиться на бюджетній консолідації, зменшення інфляції а також реформах з метою посилення податкової адміністрації, фінансового сектору та енергетики.

Угода, яку було досягнуто сьогодні свідчить про відданість МВФ продовженню допомозі України задля досягнення більш потужного, стабільного та всеохоплюючого економічного зростання. Нова програма розроблялась в тісній співпраці та координації зі Світовим банком, Європейським Союзом, які мають паралельні програми підтримки України, наголосили в МВФ.

Перед остаточним затвердженням програми, МВФ розгляну політику уряду України стосовно приведення цін на газ до ринкового рівня, а також утримання дефіциту бюджету під контролем.

Керівництво МВФ та Правління МВФ має затвердити цю угоду. Очікується, що правління проведе засідання пізніше цього року після затвердження урядом бюджету на 2019 рік, який відповідає рекомендаціям експертів МВФ, а також після збільшення цін на газ та опалення для населення, що відповідало б ринковій ситуації і одночасно передбачало б захист населення з низькими доходами. Про це йдеться в оголошенні МВФ.

Дивіться також: Манафорту призначать покарання вже у п’ятницю