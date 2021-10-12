Зростання світової та американської економіки уповільнюється - МВФ

Відновлення світової економіки після пандемії уповільнюється, а ризики подальших проблем у галузі охорони здоров'я зростають, наголошують у Міжнародному валютному фонді.

Зокрема, ця тенденція спостерігається у США: установа переглянула свій прогноз щодо зміцнення американської економіки й знизила очікування на один відсотковий пункт до 6%. Це найбільше погіршення прогнозу з-поміж семи найрозвинутіших країн G7. Водночас, очікування знижено і щодо економік Китаю, Японії та Німеччини.

Зокрема, очікування знизили через перебої у ланцюгу поставок споживчих товарів з-за кордону та зменшення споживацької активності, що складає 70% американської економіки.

МВФ прогнозує, що цього року економіка зросте на 5,9%, наступного - на 4,9%. Зокрема, стримані очікування пов'язані зі стрімким поширенням штаму "Дельта" і невизначеністю для світу, яку несе подальша ситуація із пандемією.

В МВФ вважають, що на допандемічний рівень економіка розвинутих країн вийде наступного року, а для економік, що розвиваються, це передбачають до 2024.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у вересні місія МВФ розпочала роботу в Україні. Торік МВФ погодив програму stand-by обсягом 5 млрд дол для України. За програмою, було виділено один транш у 2,1 млрд доларів. Для виділення другого траншу необхідно виконати вимоги перегляду програми. Теперішня місія продовжить обговорення з владою України першого перегляду програми.

У матеріалі використано статтю англомовної редакції "Голосу Америки" та сайту МВФ

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