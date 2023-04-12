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Аналітики критикують оцінки МВФ щодо економіки Росії
МВФ покращив оцінки зростання російської економіки в цьому році до 0,7%, що більше, ніж попередній прогноз Фонду щодо Росії на 0,4 в.п. На 2024 рік прогноз дя Росії погіршився на 0,8 в.п. до 1,3% росту ВВП.
Те, що Фонд більш оптимістично оцінив цьогорічне зростання російської економіки для Росії ніж економіки Великої Британії та значної кількості європейських країн, викликало обговорення в соцмедіа, а також критику деяких аналітиків.
Росія значно зменшила публікацію своїх економічних даних після початку повномасштабної війни в Україні, однак як учасниця Міжнародного валютного фонду вона зобов'язана подавати до Фонду правдиву і достовірну статистичну інформацію. За офіційними даними Кремля, падіння російської економіки склало лише 2,1% в 2022 році.
В тому, що Росія надає правдиві дані, сумнівається зокрема економіст Єльського університету Джеффрі Сонненфельд. Як повідомляв Голос Америки, Єльський університет спирається на дані про вихід компаній з Росії, а також дані торговельних партнерів Росії, щоб піддати сумнівам повідомлення Росії, зокрема щодо ВВП.
"Набором брехні та викривлень, створеним, щоб переконати людей всередині країни, що економіка працює, не зважаючи на війну, а тих хто за кордоном, - в тому, що економічні санкції Заходу не працюють" назвав російську статистику і Алєксєй Баєр з Американського фонду імені Сахарова. Він відзначив, що "багато міжнародних економістів, включаючи офіційні організації, купились на цю російську пропаганду". Баєр в публікації для Jerusalem Post використовує неофіційні дані щодо рівня цін в Росії, щоб піддати сумнів офіційну статистику Кремля щодо стану російської економіки.
Сонненфельд назвав довіру МВФ до статистики Кремля головною помилкою Фонду і розкритикував його за те, що фонд "повторює економічну пропаганду Кремля".
На захист свого прогнозу щодо Росії головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Горінчас вказав на те, що високі ціни на енергоресурси сприяли економічній діяльності Росії в 2022 році. "Цього буде менше в 2023-2024 роках, - додав він. - Що ми бачимо? Ціни на нафту знижуються, російська нафта в деяких випадках продається з істотною знижкою, порівняно з іншими цінами".
Горінчас також вказав на потужні бюджетні витрати Росії в 2022 та 2023 році, зокрема витрати на війну.
В статті для журналу Time Сонненфельд розкритикував припущення Фонду, що Росія могла знайти достатньо можливостей для експорту своєї нафти, щоб перекрити втрати в ціні нафти через санкції. Дослідник також припускає, що Росія не могла знайти джерела для покриття дефіциту бюджету, щоб значно наростити бюджетні видатки.
"Цього місяця МВФ виправдовує свій збільшений прогноз зростання, прикриваючись витратами Росії, що збільшують дефіцит - ці витрати не що інше, як міраж в хмарах", - пише дослідник. Він вказує, що Росія не має доступу до міжнародних ринків, щоб запозичувати кошти для бюджету, а спалює резервні фонди та запаси компаній, щоб фінансувати війну.
"Канібалізація продуктивної економіки для фінансування війни не є розумним економічним управлінням, яке варто відзначати. Путін спалює меблі з вітальні, щоб обігріти дім", - додає він.
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"Польща хоче побудувати найсильнішу армію в Європі", й для цього співпрацює зі США - Моравецький у Вашингтоні
Безпекові зобов'язання Сполучених Штатів перед союзниками по НАТО є непохитними, заявила віце-президентка США Камала Гарріс під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Вашингтоні.
"Польща є цінним союзником, партнером і другом. Ми маємо тривалі відносини, засновані на спільних пріоритетах і демократичних цінностях, - заявила Гарріс. - Коли ми вперше говорили понад рік тому, метою була координація відповідей після того, як Росія почала неспровокований напад на Україну. Відтоді я їздила до Варшави в березні 2022 року, де ви люб’язно прийняли мене, і ми продемонстрували світові силу нашого альянсу перед обличчям агресії Росії".
Вона додала: "Ми дуже чітко заявили, і президент (Джо Байден) також дуже чітко заявив президенту Дуді, що зобов’язання Сполучених Штатів перед нашими союзниками по НАТО - непохитні. І зобов’язання Сполучених Штатів фактично призвели до збільшення кількості військ, які ми направили до Польщі, як ви знаєте. Власне, через це ми створили новий постійний штаб армії".
Моравецький зазначив, що дві країни разом стоять на захисті свободи українського народу. "Багато американців можуть запитати себе, чому агресія Росії проти України така важлива і для Америки, оскільки вона важлива, критично важлива для Європи, це зрозуміло, але чому також для Америки? Відповідь: напад Росії на Україну це лише початок. Наслідки цієї війни вже сягнули США", - сказав він.
Моравецький також заявив: "Польща хоче побудувати найсильнішу армію в Європі. Ось чому ми хочемо співпрацювати з найпередовішою оборонною промисловістю у світі, якою є американська промисловість, і Польща вірить, що лише сильний трансатлантичний альянс є відповіддю на цей привид імперіалізму, колоніалізму і націоналізму".
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Інспекції суден за Чорноморською зерновою угодою відновили, але Київ каже про порушення з боку Москви
Інспекції суден з українським продовольством у межах Чорноморської зернової ініціативи відновились у середу після одноденної зупинки. Про це повідомив представник ООН Ісміні Палла.
Усі судна, які прямують до України та виходять звідти, перевіряють представники Росії, України, Туреччини та ООН у турецьких водах. У вівторок ООН заявила, що перевірки тимчасово припинені, оскільки сторонам потрібно більше часу, щоб узгодити оперативні пріоритети.
Палла сказав, що "звичайні інспекції відновилися" в середу після того, як сторони погодили список суден на день.
Напередодні заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков в інтерв'ю The Guardian заявив, що угода перебуває в "критичній ситуації" через дії Росії із фактичної блокади суден для перевірки: "Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно".
У Кремлі нині заявили, що перспективи в угоди "не такі вже й хороші" начебто через те, що "половина умов досі не працює", через що домовленість продовжили на 60 днів й вона спливає 18 травня.
У середині березня Анкара повідомила, що Росія погодилася підтримати 60-денне продовження домовленості, але заявляла, що переговори щодо продовження угоди ще тривають.
Україна підкреслювала, що Росія порушує встановлені в угоді про транспортування українського зерна терміни, коли заявляє про строки 60 днів. За словами міністра інфраструктура України Олександра Кубракова, угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів.
Україна та Росія є важливими постачальниками продовольства у світі. До повномасштабної війни Україна експортувала приблизно три чверті виробленого зерна. Згідно з даними Європейської комісії, близько 90% цього експорту відправлялося морем із чорноморських портів України. Таким чином, війна та її вплив на експорт зерна мають серйозні наслідки, особливо для глобального Півдня, який значною мірою залежить від них.
Російські державні видання пишуть, що Кремль намагається отримати від західних країн гарантії щодо безперешкодного експорту російського аміаку, хоча домовленість не мала на меті сприяти російському експорту зерна, а Росія продовжує експортувати великі обсяги зерна та іншої сільськогосподарської продукції поза угодою.
- Голос Америки
В розвідці США проаналізували "креативність" російських хакерів та кіберзахист українців
Директор з кібербезпеки в Агенції з національної безпеки США Роб Джойс заявив, що росіяни за час війни в Україні не продемонстрували «здатності до витонченого використання складних речей» як у фізичному просторі, так і на кібер-арені.
Виступаючи перед дослідницькою аудиторією у Вашингтоні, він сказав, що для збору розвідувальних даних для Росії, вони використовують відпрацьовані прийоми, які себе вже зарекомендували.
"Відбуваються креативні речі. Ми спостерігаємо, як російські хакери входять у загальнодоступні веб-камери, щоб спостерігати за конвоями та потягами, які доставляють допомогу. Вони також зламують веб-камери на міських площах, які доступні до Інтернету, і через них спостерігають за кав’ярнями чи за камерами спостереження, бачать дорогу, за якою вони хочуть спостерігати. Такі речі тривають", - розповів Джойс під час зустрічі у Центрі із стратегічних та міжнародних досліджень США.
Посадовець розвідувальної агенції наголосив, що російські кібератаки в Україні на сьогодні «гарячі» і тривають постійно: "Що є гарячим сьогодні і досі триває, це кібератаки на українські інтереси – фінансові, урядові, особисті, індивідуальні, бізнесові. Вони просто намагаються зашкодити. Є багато даних розвідки, це очікувано, що в час триваючої війни вони будуть збирати розвіддані".
Найбільші цілі кібератак – оборонні
За словами посадовця, у США найбільше кіберактивності з боку росіян спостерігається в оборонній промисловості.
«Якщо подивитися на США, найбільший (кібер) тиск припадає на оборонно-промислову базу, логістичні транспортні компанії перевозили смертоносну зброю, то ж вони зазнають щоденного тиску з боку росіян. Знову ж таки, це дуже схоже, що розвідка хоче зрозуміти, що саме постачає Захід, що підтримують США, що ми робимо», - зазначив директор з кібербезпеки в Агенції з національної безпеки.
Він розповів про складнощі, з якими зіткнулися чимало американських компаній, які мали бізнес в Україні або в Росії.
Досвід в Україні може допомогти підготуватися до проблем в Азії
Джойс рекомендує компаніям з бізнесом в Китаї чи Тайвані скористатись українським досвідом, і почати готуватись до ймовірних викликів вже сьогодні.
«У нас було багато компаній, яким довелося ухвалювати складні рішення та швидко діяти під час вторгнення (в Україну – ред.). У них були люди в Україні, які опинилися в зоні бойових дій, і їм доводилося думати, як їх витягти. У них були російські або українські сисадміни, і треба було вирішувати, які права ці люди можуть мати. У них були сегменти мережі в Росії або Україні, і їм довелося вирішувати, як їх від’єднати. Їм довелося думати про те, як покинути свій російський бізнес, і які це матиме наслідки», – каже Джойс.
За його словами, зараз час, щоб проаналізувати ситуацію і спроектувати її на майбутнє та в іншій частині світу.
«Подумайте, якби замість слів «Росія та Україна» написати «Китай і Тайвань», як зміниться ситуація? Це справді складна проблема, і ви не хочете починати це планування за тиждень до вторгнення, коли вже Білий дім говорить, що «воно наближається». Краще робити це зараз, знизити ризики й ухвалити рішення заздалегідь», - аналізує Рой Джойс.
Щодо захисту українського кібер-простору, американський посадовець не приховує, що винесли багато уроків з того, як українці захищалися. Хоча й з допомогою від американського уряду.
"Можна винести багато уроків з того, як українці захищалися. Вони потрапили у світ, де треба бути витривалим. І вони є дуже витривалі. Як їм це вдалось? Та так, що вони практикували роками. Вони пережили загрозу вірусу Petya, кібератаки на електромережі і таке інше. Вони постійно вдосконалювали своє ремесло і дійшли до того, що, знаєте, українські сисадміни вже знали, що їм потрібні резервні копії, і коли вони отримували вірус, який знищує дані, вони просто знизували плечима, чистили комп'ютер, перезавантажували все з резервної копії, і працювали далі", - розповідає директор кібербезпеки в NSA.
Джойс додає, що після повномасштабного вторгнення український кіберпростір отримав підтримку від уряду США, «їм надали ресурси, велику безоплатну підтримку галузі, щоб зробити їх значно складнішими цілями».
Українські дані отримали захист у Європі та США
Одним із найбільших досягнень у кіберзахисті України він називає переведення серверів під європейську хмару.
"Перевага перебування в цій хмарі полягає в тому, що тепер ви перейшли від двох людей, які обслуговували й керували вашими серверами, до команди із сотень чи тисяч людей, які володіють розвідувальними даними про загрози цього сервера. Вони отримали вигоду від того, що з цими компаніями працює Національна розвідка США, яка знає про російські загрози із зовнішньої розвідки" - розповів Рой Джойс.
"Я б не шукав тих двох сисадмінів, які працювали з серверами в Україні, щоб мати можливість їм напряму допомогти. Але це хмарне середовище дало їм значно стійкіший простір. Я дійсно вірю, що шлях у майбутнє лежить у хмарі", - зазначив директор з кібербезпеки в NSA.
Агенція з національної безпеки США - одна з розвідувальних агенцій американського уряду, яка відповідає за збір та аналіз іноземної розвідувальної інформації, за захист інформаційних систем і комп'ютерних мереж уряду країни.
Лула говоритиме в Китаї про посередництво для переговорів України й Росії
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва сказав, що однією з важливих тем його переговорів під час візиту до Китаю цього тижня буде ідея створення групи держав, які відігравали б посередницьку роль у переговорах про припинення російської війни проти України.
Путін не може володіти територією України. Можливо ми навіть не обговорюватимемо Крим, але треба передумати про те, куди він вторгся.Інасіо Лула да Сілва
Бразильський президент з великою делегацією підприємців починає кількаденну поїздку з відвідин Шанхаю у четвер, а у п’ятницю у Пекіні зустрінеться з китайським керівником Сі Цзіньпінем.
Лула давно проголосив наміри відігравати більшу міжнародну роль і казав про об’єднання зусиль Бразилії з лідерами таких країн як Китай, Індонезія та Індія, для переговорів з керівниками Росії, України, а також з президентом США Джо Байденом.
«Я переконаний, що обидвоє: Росія, і Україна чекають, щоб хтось прийшов і сказав їм сідати за стіл переговорів. Чому я хочу розмовляти з Сі Цзіньпінем? Бо я думаю про економічну важливість Китаю, військову важливість Китаю, політичну важливість Китаю і про відносини Китаю з Росією. Навіть китайські розходження зі США дають Китаю надзвичайну силу для діалогу», - сказав бразильський президент минулого тижня.
Представники США та Європейського Союзу також неодноразово закликали Пекін використати зв’язки з Москвою, щоб змусити Росію припинити агресію проти України.
Але Китай досі обмежувався лише загальними заявами про прагнення до миру, а нещодавній візит Сі Цзіньпіня до Москви та його запевнення про дружбу з Путіним виглядали, як підтримка російського президента.
Китайські посадовці наголошують на тому, що не стоять на боці Росії чи України, хоча фактично виправдовують агресивність Москви, критикуючи міжнародну і особливо американську допомогу для захисту України.
Президент Лула да Сільва на відміну від китайського керівництва чітко засудив російське вторгнення в Україну, а також намагання Путіна загарбати українські території.
Проте деякі висловлювання бразильського президента викликали негативну реакцію.
В Україні зокрема відкинули натяки Лули на те, щоб оминути питання загарбаного раніше Росією українського Кримського півострова.
«Путін не може володіти територією України. Можливо ми навіть не обговорюватимемо Крим, але треба передумати про те, куди він вторгся. Також Зеленський не може хотіти всього, що він хоче вимагати», - казав бразильський президент.
Володимир Зеленський заявив після тих слів президента Лули, що визволення Криму є «безальтернативним» і що саме повернення півострова під український контроль означатиме програш агресора й відновлення тривкого миру.
«Світ має знати: повернуться в міжнародні відносини повага й порядок лише тоді, коли у Крим повернеться український прапор, коли там буде свобода – так само, як і всюди в Україні», - підкреслив український президент.
Радник бразильського президента у закордонних справах Селсо Амрім у березні відвідав Москву, а 17 квітня в Бразилії очікують російського міністра закордонних справ Лаврова.
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