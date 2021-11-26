Ціни на газ, податки, САП, "Північний потік-2" - найважливіше в Меморандумі МВФ та України

Майже 700 млн дол надійшли Україні від МВФ цього тижня, після того, як МВФ затвердив перший перегляд програми, узгодженої минулого року.

У Фонді відзначили кращу ніж очікувалось макроекономічну ситуацію в Україні 2020 році, однак наголосили на зростанні економічної невизначеності, що "підкреслює важливість програми для макроекономічної стабільності".

Так, Фонд погіршив прогноз економічного зростання України до 3,2% в 2021 році, з жовтневого прогнозу в 3,5%. Також прогнозується подальше погіршення стану поточного рахунку, зокрема через зменшення надходжень від транзиту газу після введення "Північного потоку-2". У фонді прогнозують, що Україна отримуватиме 1,2 млрд дол на рік від транзиту газу, після введення в дію газпромівського проекту, що менше ніж середні щорічні газотранзитні надходження обсягом 2,5 млрд дол, які України отримували в минулі 5 років.

Що ж саме пообіцяв уряд, щоб отримати таку необхідну допомогу МВФ?

Подолання корупції.

Послаблення статусу антикорупційних установ стало одним із факторів затримки перегляду програми Фонду. Затверджений Меморандум передбачає амбітні кроки із подолання корупції, однак в Україні вже говорять, що деякі наміри можуть так і залишитись на папері.

Серед структурних маяків, які згідно з програмою мають бути виконані до березня 2022 року - вдосконалення процедури відбору посадових осіб Спеціальної антикорупційної прокуратури із залученням незалежних експертів з міжнародним досвідом та посилення повноважень спецпрокуратури.

У листі про наміри української сторони засвідчуєтсья зобов'язання завершити процес відбору і призначити керівника САП до кінця листопада. Вже зараз, виконання цієї мети може опинитись під загрозою. Те, що засідання конкурсної комісії САП не відбулось в четвер, загрожує зірвати строки виконання цього зобов'язання, вважає Віталй Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

Серед інших планів, - до кінця грудня 2021 року розпочати роботу Бюро економічної безпеки, що має перебрати у Нацполіції, СБУ та Податкової поліції розслідування економічних злочинів.

До кінця березня 2022 року НАБУ має отримати доступ до компетентних, незалежних та швидких судових експертиз у кримінальних провадженнях щодо корупційних справ під юрисдикцією НАБУ.

Завдяки програмі МВФ, українці можуть дізнатись більше про справи колишніх власників банків а також те, куди пішли гроші від COVID-19.

В рамках Меморандуму, уряд зобов'язався опублікувати відповідні звіти до кінця року.

До завершення 2021 року Генпрокуратура має опублікувати піврічний звіт про результати кримінальних проваджень проти колишніх власників банків, керівників та інших пов’язаних осіб по кожному із банків, виведених з ринку з початку 2014 року, з узагальненими даними щодо кількості осіб, які потрапили під слідство, під суд або отримали вирок, так само як і щодо сум стягнених штрафів та збитків, йдеться в перегляді програми.

До кінця року також буде опубліковану аудит бюджетних програм з подолання COVID-19 за 2020 рік. Раніше аудит Держаудитслужбою того, куди було витрачено 44,5 млрд дол з 66,5 млрд виявив порушення і 212 справ було передано до правоохоронних органів, йдеться в документах МВФ.

Ціни на тепло мають вруховувати ринкові ціни на газ

Після завершення опалювального сезону, уряд має скасувати обмеження цін на газ і, натомість, передбачити прозоре субсидіювання з бюджету для захисту незахищених верств населення, зміцнення фінансового стану підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) та надання тимчасової та виняткової підтримки ліквідності державному підприємству НАК "Нафтогаз", йдеться у листі українського керівництва до МВФ.

Також до кінця березня 2022 року уряд має зробити кроки для підвищення конкуренції на ринку, зокрема зі створення спільної бази даних на ринку газу.

Бюджет та податки

МВФ традиційного приділяє значну увагу бюджетній стійкості. Дефіцит бюджету має обмежуватись 3,5% ВВП. Щоб збільшити фіскальні можливості, український уряд планує підвищити ставки податків та розширити базу оподаткування, що дозволить залучити додаткові 28 млрд грн до бюджету. Також вживатимуться заходи для подолання уникнення від оподаткування, йдеться в перегляді МВФ.

Що зменшити ризик квазі-бюджетних дефіцитів, програма встановлює чіткі кроки із зміцнення корпоративного управління на держпідприємствах, включаючи "Нафтогаз", "Енергоатом". державні банки.

Вже цього місяця уряд має посилити критерії для наглядових рад держбанку, до кінця травня 2022 року - створити наглядову Раду "Енергоатому", більшість членів якої будуть незалежними та обраними за прозорою та надійною процедурою, тощо.

Дивіться також: 700 млн доларів нового траншу МВФ надійшли до України – куди підуть ці гроші? Відео