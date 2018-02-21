Ми підтримуємо Україну і закликаємо Київ до реформ - заступник держсекретаря США

Під час свого візиту до України 21 лютого заступник держсекретаря США Джон Саллівен відвідав меморіал Небесної сотні в Києві.

«Сотня хоробрих сердець пішла на небачену самопожертву заради цінностей, які так само поділяють й американці… Уряд США підтримує народ України в його зусиллях покращити економічну та політичну ситуації, аби допомогти цій прекрасній країні виконати обіцянки Революції Гідності, а також зміцнити її у протистоянні агресії», - заявив Саллівен, повідомляє посольство США в Україні.

Напередодні візиту до України, Саллівен виступив на конференції в Центрі американських досліджень у Римі, наголосивши на спільності позицій США та Італії стосовно кризи в Україні.

"Перед нами постала дуже небезпечна і неврегульована ситуація в Україні", - заявив він на конференції.

"Ми віддані підтримці уряду України і Петра Порошенка, ми закликаємо до реформ в Києві, але, зрештою, ми підтримуємо уряд України і підтримуємо їх в цій складній ситуації, яка стоїть перед ними через підтримувані Росією сили на сході України та Донбасі. Вони наносять значної шкоди, створюючи гуманітарні кризи на сході України і ми об’єднались, щоб їх зупинити", - заявив Саллівен в Італії.

"Стосовно російської анексії Криму, яка призвела до введення санкцій, ми віддані підтримці цих санкцій і втіленню Мінських домовленостей та досягненню політичного рішення, яке визнає суверенітет України та неприпустимість застосування насильства для зміни політичних змін", - наголосив він.

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