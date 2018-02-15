Заступник держсекретаря їде до Києва розмовляти про реформи

Україна – серед п’яти європейських країн, які планує відвідати заступник держсекретаря США Джон Салліван після участі в конференції з безпеки в Мюнхені, йдеться в повідомленні Державного департаменту.

Салліван планує прибути до Києва 21 лютого для зустрічей з президентом Порошенком, прем’єр-міністром Гройсманом та міністром закордонних справ Клімкіним.

На зустрічах з українськими високопосадовцями, Салліван наголосить на важливості швидкого втілення економічних та антикорупційних реформ, що заслуговують на довіру. Він підкреслить підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності з боку США, наголошується в повідомленні.

Салліван очолюватиме делегацію Державного департаменту США на конференції з безпеки в Мюнхені 16 лютого. Він візьме участь в обговоренні питань ядерної безпеки та контрою за озброєнням. Під час візиту до Європи, Салліван також відвідає Італію, Латвію та Бельгію.

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