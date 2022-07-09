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МЗС України вважає «наративами російської пропаганди» запит конгресвумен США Спартц щодо Єрмака
Міністерство закордонних справ України прокоментувало запит конгресвумен Сполучених Штатів Вікторії Спартц щодо голови Офісу президента України Андрія Єрмака.
Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Україна «глибоко вдячна» США за підтримку в протидії російській агресії. Він вказав на важливість підтримки як Конгресу, так і адміністрації президента Джозефа Байдена і його особисто.
«На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США», – водночас заявив він.
Ніколенко назвав безпідставними «спекуляції довкола теми війни», вказавши, зокрема, на українське походження Спартц.
«Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників», – вважає він.
Напередодні конгресвумен Спартц оприлюднила листа до президента Байдена, закликаючи його адміністрацію перевірити надійність переговорів із головою ОП Андрієм Єрмаком.
Зокрема, вона вказала на те, що Єрмак призначив своїм заступником Олега Татарова, який, за її словами, «відтягує призначення незалежного антикорупційного прокурора протягом більше ніж року».
На думку Спартц, Єрмак «викликає багато побоювань» у США та по всьому світу, водночас користується довірою радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана. Вона попросила Білий дім якомога швидше відповісти Конгресу і «підтвердити або заперечити ці звинувачення».
Андрій Єрмак не коментував це звернення публічно.
Вікторія Спартц стала першою політикинею українського походження, обраною до Конгресу – вона стала членкинею Палати представників у 2021 році як представниця Республіканської партії від штату Індіана.
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NYT: США виявили 18 російських фільтраційних таборів для українців
США виявили щонайменше 18 російських фільтраційних таборів, створених для затримання та насильницької депортації українців до Росії. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на заступницю голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан.
За її словами, Росія почала готувати фільтраційні табори ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.
На зустрічі ОБСЄ у Відні Остріан заявила, що фільтраційні табори організували у школах, спортивних центрах та закладах культури, які захоплені російськими військами. На її думку, російська влада готувалась «фільтрувати» українців ще до початку вторгнення в Україну.
«Російські офіційні особи, ймовірно, склали списки для фільтрації та затримання українських громадян, які загрожують російському контролю над Україною, включаючи всіх, хто дотримується проукраїнських поглядів – політичних діячів та активістів, а також співробітників служби безпеки», – заявила Остріан.
Вона порівняла практику фільтраційних таборів зі сталінськими репресіями, які назвала «найдовшим у російській історії прикладом масової депортації та знищення народів».
Остріан процитувала дані українського уряду, згідно з якими за час війни до Росії з України було насильно переміщено близько 1,6 мільйона людей, зокрема близько 250 000 дітей.
«Перевірити ці дані неможливо. Немає ні відкритих списків, ні «гарячих ліній», за якими можна було б дізнатися про долю людей, ні звітності», – додала Остріан.
Після фільтраційних таборів українців відправляють до міст по всій Росії – часто, за свідченнями, до регіонів поблизу Китаю чи Японії, додала Кортні Остріан.
Про «фільтраційні табори» на окупованій частині Донбасу розповідали Радіо Свобода очевидці.
Багато хто скаржився на жорстоке поводження та погрози. Українці розповідали, що тих, кого в процесі «фільтрації» запідозрили у проукраїнській позиції, відводили у невідомому напрямку і їхня подальша доля невідома. Люди казали, що у багатьох відбирали документи та вимагали взяти російське громадянство.
Що увійшло в найновіший пакет військової допомоги від США? Відео
Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. До нього зокрема увійшли ще чотири ракетні установки HIMARS та боєприпаси до них. Тепер загальна кількість HIMARS, які CША надали для України, становить 12 установок.
- Голос Америки
Україна потребує допомоги на довгострокову перспективу - президентка парламентської асамблеї ОБСЄ. Відео
Україна потребує допомоги на довгострокову перспективу. Про це в інтервʼю Голосу Америки заявила Президентка парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарет Седерфелт. За її словами, українська молодь готова відбудовувати Україну та безперечно бачить майбутнє в своїй країні.
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Канада запровадила додаткові санкції проти Росії. Ціль - пропагандисти та агенти з дезінформації
У п’ятницю, 8 липня, Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії, пов’язані з повномасштабною війною Росії проти України. Нові санкції запроваджуються проти 29 спонсорованих державою агентів з дезінформації та пропаганди та 15 організацій, які контролюються або належать російському уряду та причетні до дезінформації. Про введення додаткових санкцій оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час зустрічі міністрів закордонних справ «Групи 20» (G20) на Балі, Індонезія. Жолі підтвердила відданість Канади підтримці України.
Сьогодні ми даємо зрозуміти тим, хто займається дезінформацією: ви будете притягнуті до відповідальності. Канада підтримує Українуміністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі
«Російська пропагандистська машина має відповісти за свою брехню. Канада прагне боротися з дезінформацією, де б і коли б вона не була виявлена. Сьогодні ми даємо зрозуміти тим, хто займається дезінформацією: ви будете притягнуті до відповідальності. Канада підтримує Україну», - заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Серед внесених у новий санкційний список Канади є Армен Гаспарян, керівник міжнародного відділу державного медіахолдингу Russia Today (RT), який має значний вплив у Росії. Канада також запустила веб-сторінку, присвячену протидії дезінформації. Канада продовжуватиме використовувати цю платформу, щоб пролити світло на те, як російський режим використовує брехню, щоб виправдати своє незаконне вторгнення в Україну.
Окрім санкцій проти причетних до дезінформації Росії, Канада також заборонила імпорт деяких видів золота з Росії. В офіційних заявах представників Канади не йдеться про можливий санкційний виняток для Росії стосовно затриманої турбіни для газопроводу «Північний потік».
Нагадаємо, що уряд Канади планує вивести з-під санкцій затриману турбіну для газопроводу «Північний потік». Вона була доставлена в країну з Росії для ремонту, але зараз повернути її неможливо через запроваджені проти Москви обмеження. З проханням зробити виняток до Оттави звернувся уряд Німеччини. За інформацією агентства Reuters, Німеччина очікує, що Канада незабаром поверне турбіну. Представник уряду Німеччини заявив журналістам у п’ятницю, що є «позитивні сигнали з Канади», хоча він не зміг підтвердити, що турбіна вже на шляху до Німеччини.
Дивіться також: Головні акценти допомоги Канади Україні - у інтерв’ю із посолкою України Юлією Ковалів. Відео
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