МЗС України вважає «наративами російської пропаганди» запит конгресвумен США Спартц щодо Єрмака

Міністерство закордонних справ України прокоментувало запит конгресвумен Сполучених Штатів Вікторії Спартц щодо голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Україна «глибоко вдячна» США за підтримку в протидії російській агресії. Він вказав на важливість підтримки як Конгресу, так і адміністрації президента Джозефа Байдена і його особисто.

«На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США», – водночас заявив він.

Ніколенко назвав безпідставними «спекуляції довкола теми війни», вказавши, зокрема, на українське походження Спартц.

«Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників», – вважає він.

Напередодні конгресвумен Спартц оприлюднила листа до президента Байдена, закликаючи його адміністрацію перевірити надійність переговорів із головою ОП Андрієм Єрмаком.

Зокрема, вона вказала на те, що Єрмак призначив своїм заступником Олега Татарова, який, за її словами, «відтягує призначення незалежного антикорупційного прокурора протягом більше ніж року».

На думку Спартц, Єрмак «викликає багато побоювань» у США та по всьому світу, водночас користується довірою радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана. Вона попросила Білий дім якомога швидше відповісти Конгресу і «підтвердити або заперечити ці звинувачення».

Андрій Єрмак не коментував це звернення публічно.

Вікторія Спартц стала першою політикинею українського походження, обраною до Конгресу – вона стала членкинею Палати представників у 2021 році як представниця Республіканської партії від штату Індіана.