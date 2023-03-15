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МЗС України запрошує Десантіса в Україну, а політики в США просять його не ставати “зброєю Путіна”
Слова губернатора Флориди Рона Десантіса викликали коментарі в Україні та серед політиків у США, зокрема однопартійці Десантіса з Республіканської партії відреагували на те, що він назвав що російське вторгнення в Україну є «територіальною суперечкою». Як писав Голос Америки, Десантіс, також вважає, що захист України, яка є далеко від Америки, у Європі, не є життєво важливим інтересом США.
Флоридський політик, один з імовірних претендентів на участь в президентських виборах США, сказав ведучому Fox News Такеру Карлсону, що підтримка України, коли вона захищається від нападу Росії на свій суверенітет, не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.
На заяву Десантіса відреагував речник МЗС України у Twitter, а американські медіа публікують коментарі політиків, котрі висловили незгоду з колегою і навіть пояснювали йому, чому війна - це війна, і чому це питання важливе для США.
Так, речник МЗС України Олег Ніколенко написав: «Ми впевнені, що як колишній військовий офіцер, який перебував у зоні бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між «суперечкою» та війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США».
CBS зібрав критичні зауваження сенаторів-республіканців на заяву Десантіса. “Це неправильне розуміння ситуації, - цитує сенатора Ліндсі Грема з Південної Кароліни видання CBS. - Це не територіальний конфлікт, це загарбницька війна”.
«Сказати, що це не має значення, означає заявити, що воєнні злочини не мають значення», — додав Грем.
Сенатор Том Тілліс із Північної Кароліни також заявив, що не згоден із Десантісом. “Я думаю, що ми повинні розглядати це ширше, ніж просто “конфлікт в Україні”, – сказав Тілліс в коментарі виданню. - Існує гуманітарна криза. Здійснені воєнні злочини”.
Сенатор Джон Тун з Південної Дакоти сказав, що він має також «інший погляд», ніж Десантіс. “Я б сперечався, і я думаю, що більшість людей у цій країні усвідомлюють, що це важливо, щоб Україна дала відсіч Росії”, - сказав Тун.
CBS стверджує, що “позиція Десантіса зближує його з колишнім президентом США Дональдом Трампом і суперечить позиції інших впливових республіканців, у тому числі лідера меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який заявив, що підтримує продовження військової та фінансової допомоги Україні”.
До слова, позиція Макконнелла демонструє саме підтримку України республіканцями США, - розповів Голосу Америки політолог та доцент університету Бейлор у Техасі Сергій Куделя, коментуючи промову президента США Джо Байдена в Конгресі "Про стан держави". “Ми бачили, що колишній лідер республіканської більшості у сенаті Мітч Макконнелл вдягнув синьо-жовту краватку, для мене це було несподіванкою побачити його з такою краваткою. Він є дуже впливовим республіканцем, і це демонструє насправді, що республіканці як і демократи об'єднані у підтримці України, переважна більшість з них”, - сказав тоді експерт.
Видання The New York Times цитує колишню конгресменку Ліз Чейні з Вайомінгу, яка очолювала спеціальний комітет Палати представників Конгресу США, що розслідував спроби Трампа скасувати вибори 2020 року.
“Десантіс помиляється і, схоже, забув уроки Рональда Рейгана, - сказала політикиня. - Це не «територіальна суперечка». Український народ бореться за свою свободу. Капітуляція перед Путіним і відмова захищати свободу робить Америку менш безпечною».
Слабкість є провокаційною, і американські чиновники, які виступають за такий тип слабкості, є найбільшою зброєю Путіна.Ліз Чейні
Чейні також додала: «Слабкість є провокаційною, і американські чиновники, які виступають за такий тип слабкості, є найбільшою зброєю Путіна. Відмова від України збільшила б імовірність ширшого конфлікту, включно з Китаєм та іншими американськими противниками».
Ще один потенційний претендент на участь у президентській кампаній, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті заявив, що слова Десантіса були «наївним і повним нерозумінням історичного контексту того, що відбувається», і що “авторитарні влади заповнять порожнечу, якщо США відступлять від глобального лідерства”, - цитує NYT.
Чарльз Купперман, який працював заступником радника з національної безпеки в адміністрації Трампа, сказав, що Десантіс продемонстрував «дуже погане розуміння наших інтересів національної безпеки». Купперман додав: «Я здивований, що він зайшов так далеко».
The New York Times пише, що “хоча багато високопоставлених республіканців були обурені заявою Десантіса, він і Трамп стоять ближче до пересічного виборця, ніж республіканці, такі як Макконнелл, які закликають пана Байдена зробити більше для підтримки України”.
Видання цитує січневе опитування дослідницького центру Pew Research Center, згідно з яким 40% республіканців і прихильників республіканців вважають, що США “надто сильно підтримують Україну”. Лише 17 відсотків вважають, що США роблять недостатньо.
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- Голос Америки
США літатимуть там, де дозволяє міжнародне право - Остін про інцидент із дроном і російськими літаками
Небезпечні маневри Росії, що призвели до падіння американського безпілотника, є "частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі", заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
"Тож не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть літати та працювати там, де це дозволено міжнародним правом. Росія зобов’язана експлуатувати свою військову авіацію безпечно та професійно", - підкреслив глава Пентагону на відкритті засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".
Напередодні два російські винищувачі СУ-27 переслідували американський безпілотник MQ-9 Reaper і згодом один з них зіткнувся з дроном у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. У Державному департаменті США інцидент назвали "нахабним порушенням міжнародного права".
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що США регулярно здійснюють польоти літаків у Європі як у суверенному, так і в міжнародному повітряному просторі, відповідно до міжнародного права та зі схвалення приймаючих країн – для зміцнення колективної європейської оборони та безпеки» та підтримки національних цілей Альянсу, партнерів і Вашингтона.
Що таке MQ-9 Reaper?
Безпілотний дрон MQ-9 Reaper є важливим компонентом військового повітряного флоту Сполучених Штатів і використовується як для спостереження, так і для атак, може літати на висоті до 15 кілометрів і був розроблений для тривалих місій до 34 годин, пише The New York Times. Видання зазначає, що хоча Reaper може скидати бомби та запускати ракети, його низька швидкість і відсутність захисної зброї дозволяють відносно легко збивати його.
Як пише The Washington Post, Reaper виконували місії над Іраком, Афганістаном і Сирією, а також в інших країнах, і ними керує дистанційно команда з двох пілотів: один - керує місією та безпілотником, а інший - управляє датчиками та направляє зброю.
"Певного роду тест"
Американський експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Том Карако в інтерв'ю Reuters сказав, що з боку Росії це були "провокація, певного роду тест" на готовність США реагувати на такі виклики, зокрема в контексті зобов'язань США захищати союзників по НАТО. "Росіяни вважають Чорне море своїм «внутрішнім озером». Юридично кажучи, це міжнародні води. Їм не дуже подобається цей факт, але це, безумовно, з погляду міжнародного права, це захищає США від будь-яких закидів про нібито порушення повітряного простору", - сказав Карако.
"Протягом багатьох років було очевидно, що Кремль хотів би, щоб військова присутність США зникла з Чорного моря. Після початку війни [Росії в Україні] військові кораблі США не були в Чорному морі, бо Туреччина закрила Босфорську протоку, - в коментарі Російській редакції Голосу Америки сказав Вільям Кортні, екс-посол США у Грузії й експерт аналітичного центру Rand Corporation. - Безпілотники літають з Румунії, союзника НАТО, але вони літають над міжнародними водами Чорного моря. Тим не менш Росія, схоже, намагається стримати США від можливості робити це". Він додав, що тому у регіоні вже були схожі інциденти.
Даг Бендоу, експерт аналітичного центру Cato Institute, в коментарі Російській редакції Голосу Америки сказав: "Це [інцидент із дроном - ред.] посилить напруженість між Росією та Сполученими Штатами, але жодна з країн не хоче воювати одна з одною. Тому я думаю, що вони це владнають".
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Прокурорка у справі Болдвіна, звинуваченого у вбивстві Галини Гатчінс, залишає справу
Спеціальна прокурорка, яка очолювала звинувачення у справі Алека Болдвіна, звинуваченого у ненавмисному вбивстві операторки українського походження Галини Гатчінс, залишає справу. Про це повідомляє NPR.
У лютому команда юристів Болдвіна подала клопотання про дискваліфікацію спеціальної прокурорки Андреї Ріб, яка також є законодавицею парламенту штату від Республіканської партії, на підставі конституційних положень, які закріплюють розподіл повноважень між окремими гілками влади.
У заяві у вівторок Ріб сказала, що вона «не дозволить питанням про мою роботу в якості законодавця та прокурора затьмарити справжню проблему».
«Стало ясно, що найкращий спосіб, яким я можу забезпечити справедливість у цій справі, — це піти у відставку, щоб обвинувачення могло зосередитися на доказах і фактах», — сказала Ріб.
Окружна прокурорка Мері Кармак-Алтвіс передала заяву до окружного суду штату та відмовилася від подальших коментарів.
Болдвін і інспектор зі зброї Ханна Гутьєррес-Рід не визнали себе винними за звинуваченнями в ненавмисному вбивстві оператора Галини Гатчінс. У разі визнання їх винними їм загрожує до 18 місяців в'язниці та штрафи.
Гатчінс померла невдовзі після поранення на знімальному майданчику у Нью-Мексико 21 жовтня 2021 року під час репетицій вестерну «Іржа» на ранчо на околиці Санта-Фе. Підозрюють, що вона загинула в результаті пострілу Алека Болдвіна під час зйомок однієї зі сцен. Слідство з'ясувало, що на знімальному майданчику були бойові патрони. Алек Болдвін на початку грудня в інтерв'ю каналу ABC запевнив, що на спусковий гачок не натискав, а наводив револьвер за вказівками самої Галини під час репетиції сцени, звівши великим пальцем курок.
Прокуратура каже, що помічник режисера Девід Голлс, який стежив за безпекою на знімальному майданчику, підписав угоду про визнання себе винним у недбалому застосуванні смертоносної зброї.
В якості членкині парламенту Андреа Ріб виступила спонсором кількох ініціатив у сфері кримінального правосуддя, включаючи посилення покарань за порушення правил володіння вогнепальною зброєю. Вона утрималась від голосування щодо державних витрат на переслідування Болдвіна та Гутьєрреса-Рід. Її було звільнено від голосування в Палаті представників у лютому щодо запропонованого державного бюджету, який включає 360 000 доларів на спеціальні витрати на судове переслідування у зйомках фільму «Іржа».
У зв’язку з цією справою було подано також кілька цивільних позовів. Як повідомляв раніше Голос Америки, першою позов у цій справі подала керівниця сценарію фільму Меймі Мітчел. Саме вона зателефонувала на службу порятунку 911 і розмовляла з поліцією того фатального дня.
Другий позов подав українець Сергій Свєтной. Він працював освітлювачем на зйомках фільму та був близьким другом Галини.
Сергій звинувачував керівництво та працівників у фільму у недбалості, яка спричинила йому моральну шкоду.
Попереднє слухання, призначене на травень 2023, має вирішити, чи достатньо доказів для початку судового розгляду.
«Я впевнена, що ми переможемо, і це буде наша спільна перемога», – Юлія Паєвська (Тайра). Інтервʼю
«Я впевнена, що ми переможемо, і це буде наша спільна перемога», – Юлія Паєвська, прокоментувала Голосу Америки отримання міжнародної премії «Відважні жінки», а також свій візит у США.
Москва посилює тиск на RFERL/Радіо Свобода
Московський суд визнав банкрутом компанію, яка веде операції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Росії.
Указ був виданий у понеділок після того, як мовник відмовився платити штрафи на загальну суму понад 14 мільйонів доларів за недотримання російського закону про іноземних агентів.
Росія визнала Радіо Свобода іноземним агентом разом із понад 30 журналістами мережі. Після минулорічного вторгнення в Україну Кремль також заблокував доступ до сайтів іноземних ЗМІ, включаючи RFE/Радіо Свобода та Голос Америки. Обидва мовники є незалежними організаціями під управлінням Агентства глобальних медіа США (USAGM).
«Наразі Кремль довів нашу російську компанію до банкрутства, заблокував наші веб-сайти та назвав журналістів іноземними агентами, але наша аудиторія в Росії продовжує зростати», — цитує Радіо Свобода заяву Джеймі Флая, президента та генерального директора.
Росіяни «шукають незалежні джерела інформації. Цей останній напад на нашу російську структуру не змінить цього факту», — сказав Флай.
RFE/RL порівнює закон із інструментом цензури.
Нью-йоркський Комітет захисту журналістів заявив у заяві, що оголошення незалежної мережі новин банкрутом «демонструє, як законодавство країни щодо так званих «іноземних агентів» використовувалося для економічного придушення ЗМІ».
Радіо Свобода назвало закон про іноземних агентів інструментом політичної цензури. Вона оскаржила дії Москви в Європейському суді з прав людини.
Російський закон про іноземних агентів було розширено, щоб охопити ЗМІ після того, як указ США від 2017 року зобов’язав підтримувані Кремлем ЗМІ, що працюють в Америці, зареєструватися у Міністерстві юстиції за Законом про реєстрацію іноземних агентів, також відомому як FARA.
Згідно з FARA, компанії, контрольовані іноземними урядами, повинні звітувати про діяльність, кошти та «інформаційні матеріали».
Але на відміну від FARA, російські правила вимагають від ЗМІ, зареєстрованих як іноземні агенти, позначати весь контент як створений ЗМІ, яке «виконує функції іноземного агента».
Особи, призначені іноземними агентами, також повинні подавати докладні регулярні звіти про будь-які гроші, внесені на їхній рахунок.
В Росії стандарти щодо свободи ЗМІ жахливі. Вона посилила репресивні закони та політику після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Репортери без кордонів (RSF) зазначають, що з початку війни «майже всі незалежні ЗМІ були заборонені, заблоковані та/або оголошені «іноземними агентами». Усі інші підпадають під військову цензуру».
У рейтингу країн із найкращим медіа-середовищем RSF Росія посіла 155 місце зі 180.
ЗМІ діляться новинами через супутник
З огляду на те, що доступ до надійних новин у Росії закритий, USAGM активізувала зусилля, щоб забезпечити надходження новин.
У березні медіаагентство оголосило про плани розширити супутникове поширення російськомовного інформаційного шоу «Настоящее время», яке орієнтоване на аудиторію в Росії та сусідніх країнах.
«У Європі зростає бажання отримати надійну та засновану на фактах російськомовну альтернативу інформації, яка контролюється Кремлем», — заявила голова USAGM Аманда Беннетт у заяві.
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