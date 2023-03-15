МЗС України запрошує Десантіса в Україну, а політики в США просять його не ставати “зброєю Путіна”

Слова губернатора Флориди Рона Десантіса викликали коментарі в Україні та серед політиків у США, зокрема однопартійці Десантіса з Республіканської партії відреагували на те, що він назвав що російське вторгнення в Україну є «територіальною суперечкою». Як писав Голос Америки, Десантіс, також вважає, що захист України, яка є далеко від Америки, у Європі, не є життєво важливим інтересом США.

Флоридський політик, один з імовірних претендентів на участь в президентських виборах США, сказав ведучому Fox News Такеру Карлсону, що підтримка України, коли вона захищається від нападу Росії на свій суверенітет, не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

На заяву Десантіса відреагував речник МЗС України у Twitter, а американські медіа публікують коментарі політиків, котрі висловили незгоду з колегою і навіть пояснювали йому, чому війна - це війна, і чому це питання важливе для США.

Так, речник МЗС України Олег Ніколенко написав: «Ми впевнені, що як колишній військовий офіцер, який перебував у зоні бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між «суперечкою» та війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США».

CBS зібрав критичні зауваження сенаторів-республіканців на заяву Десантіса. “Це неправильне розуміння ситуації, - цитує сенатора Ліндсі Грема з Південної Кароліни видання CBS. - Це не територіальний конфлікт, це загарбницька війна”.

«Сказати, що це не має значення, означає заявити, що воєнні злочини не мають значення», — додав Грем.

Сенатор Том Тілліс із Північної Кароліни також заявив, що не згоден із Десантісом. “Я думаю, що ми повинні розглядати це ширше, ніж просто “конфлікт в Україні”, – сказав Тілліс в коментарі виданню. - Існує гуманітарна криза. Здійснені воєнні злочини”.

Сенатор Джон Тун з Південної Дакоти сказав, що він має також «інший погляд», ніж Десантіс. “Я б сперечався, і я думаю, що більшість людей у цій країні усвідомлюють, що це важливо, щоб Україна дала відсіч Росії”, - сказав Тун.

CBS стверджує, що “позиція Десантіса зближує його з колишнім президентом США Дональдом Трампом і суперечить позиції інших впливових республіканців, у тому числі лідера меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який заявив, що підтримує продовження військової та фінансової допомоги Україні”.

До слова, позиція Макконнелла демонструє саме підтримку України республіканцями США, - розповів Голосу Америки політолог та доцент університету Бейлор у Техасі Сергій Куделя, коментуючи промову президента США Джо Байдена в Конгресі "Про стан держави". “Ми бачили, що колишній лідер республіканської більшості у сенаті Мітч Макконнелл вдягнув синьо-жовту краватку, для мене це було несподіванкою побачити його з такою краваткою. Він є дуже впливовим республіканцем, і це демонструє насправді, що республіканці як і демократи об'єднані у підтримці України, переважна більшість з них”, - сказав тоді експерт.

Видання The New York Times цитує колишню конгресменку Ліз Чейні з Вайомінгу, яка очолювала спеціальний комітет Палати представників Конгресу США, що розслідував спроби Трампа скасувати вибори 2020 року.

“Десантіс помиляється і, схоже, забув уроки Рональда Рейгана, - сказала політикиня. - Це не «територіальна суперечка». Український народ бореться за свою свободу. Капітуляція перед Путіним і відмова захищати свободу робить Америку менш безпечною».

Слабкість є провокаційною, і американські чиновники, які виступають за такий тип слабкості, є найбільшою зброєю Путіна.

Чейні також додала: «Слабкість є провокаційною, і американські чиновники, які виступають за такий тип слабкості, є найбільшою зброєю Путіна. Відмова від України збільшила б імовірність ширшого конфлікту, включно з Китаєм та іншими американськими противниками».

Ще один потенційний претендент на участь у президентській кампаній, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті заявив, що слова Десантіса були «наївним і повним нерозумінням історичного контексту того, що відбувається», і що “авторитарні влади заповнять порожнечу, якщо США відступлять від глобального лідерства”, - цитує NYT.

Чарльз Купперман, який працював заступником радника з національної безпеки в адміністрації Трампа, сказав, що Десантіс продемонстрував «дуже погане розуміння наших інтересів національної безпеки». Купперман додав: «Я здивований, що він зайшов так далеко».

The New York Times пише, що “хоча багато високопоставлених республіканців були обурені заявою Десантіса, він і Трамп стоять ближче до пересічного виборця, ніж республіканці, такі як Макконнелл, які закликають пана Байдена зробити більше для підтримки України”.

Видання цитує січневе опитування дослідницького центру Pew Research Center, згідно з яким 40% республіканців і прихильників республіканців вважають, що США “надто сильно підтримують Україну”. Лише 17 відсотків вважають, що США роблять недостатньо.