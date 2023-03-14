Потенційні республіканські кандидати у президенти США на вибори 2024 висловили позицію щодо України

Імовірні кандидати на посаду президента США від Республіканської партії на виборах 2024 року мають діаметрально протилежні погляди на війну Росії проти України. Одні кажуть про свою підтримку України, бо її боротьба – це боротьба всього вільного світу з диктатурою, що є позицією керівництва Республіканської партії в Конгресі, деякі інші називають цю війну «територіальною суперечкою» і вимагають спрямувати ресурси, які витрачають США для допомоги Україні, на розв'язання внутрішніх проблем.

Дональд Трамп

Добре висвітленою у ЗМІ є позиція попереднього президента США Дональда Трампа, який вважає, що якби він залишився при владі, «Росія точно б не напала на Україну». Трамп переконаний, що війна почалася «через новий брак поваги до США» і помилки чинного президента Джо Байдена. Він вважає, що війна має закінчитися «негайно».

Також експрезидент вимагає, щоб європейці заплатили «принаймні стільки, скільки платять США за допомогу Україні», а також «вони повинні сплатити нам заднім числом різницю».

Далі колишній президент Трамп говорить, що Україні потрібно сказати, що «від нас буде надходити трохи більше грошей», «якщо Росія не продовжуватиме переслідувати війну», і «правильний президент» має зустрітися з обома сторонами й «швидко виробити угоду».

Про це Трамп написав у відповіді на запитання популярного ведучого телеканалу Fox News Такера Карлсона, який звернувся до основних кандидатів на президентську посаду від республіканців на наступних президентських виборах. Відповідь кожного з них Карлсон опублікував на своїй сторінці у твітері.

Рон Десантіс

Найбільше американська преса зреагувала на слова губернатора штату Флорида Рона Десантіса, який є найбільш імовірним суперником Трампа у боротьбі за президентську номінацію від Республіканської партії. Він назвав російське вторгнення в Україну «територіальною суперечкою». Десантіс також вважає, що захист України, яка є далеко від Америки, у Європі, не є життєво важливим інтересом США.

«Фінансування цього конфлікту адміністрацією Байдена за «необмеженим чеком» «стільки, скільки потрібно», без будь-яких визначених цілей або підзвітності, відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни», – написав Десантіс у відповідь на запитання Карлсона.

«Наші громадяни також мають право знати, як використовуються мільярди доларів платників податків США в Україні», – додає Десантіс.

Губернатор Флориди вважає, що «метою має бути мир», а тому «США не повинні надавати допомогу, яка може вимагати розгортання американських військ або дозволить Україні брати участь у наступальних операціях за її межами». Десантіс виключає можливість надання Україні літаків F-16 і ракет великої дальності. Це, на його думку, відвернуло б небезпеку втягнення США у конфлікт з Росією, «гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу».

Десантіс вважає, що Вашингтон зараз переслідує «політику зміни режиму в Росії», і це, мовляв, не призведе до зміни політики в Москві. А крім цього, на думку губернатора Флориди, від війни виграє Китай, який отримує дешеве російське паливо.

Також Десантіс вважає, що «своїм навмисним виснаженням стратегічного запасу нафти та підтримкою лівого «Зеленого нового курсу» Байден ще більше посилив економіку Росії, в якій домінує енергія, і військову машину Путіна за рахунок американців».

Майк Пенс

Натомість Майк Пенс, колишній віцепрезидент США в адміністрації президента Дональда Трампа, підтримує офіційну партійну лінію, якої дотримуються республіканці в Конгресі – допомагати Україні до перемоги. У своїх відповідях він посилається на спадкоємність такої політики республіканців.

Він говорить, що президент Росії Володимир Путін «розкрив свою справжню сутність диктатора», який прагне завоювання та готовий витратити тисячі життів за своє бажання «відновити Велику Російську імперію».

«Коли Сполучені Штати підтримують Україну в їхній боротьбі з Путіним, ми дотримуємося доктрини Рейгана, і ми підтримуємо тих, хто бореться з нашими ворогами на їхній території, щоб нам не довелося воювати з ними самими. У Республіканській партії немає місця апологетам Путіна. Це не війна Америки, але якщо Путіна не зупинити та швидко не відновити суверенну націю України, він продовжить рухатися до наших союзників по НАТО, і тоді Америці доведеться надіслати свої війська», – пише Пенс.

«Той, хто думає, що Путін зупиниться на українському кордоні, не розуміє того, хто такий Путін», – додає Пенс і каже, що тим, що США допомагають Україні, вони посилають сигнал Китаю щодо його можливих намірів вторгнення у Тайвань.

У своєму дописі він говорить, перемогою України було б «якнайшвидше відновлення її суверенітету» та встановлення миру.

Як і багато його республіканських колег по Конгресу, Пенс критикує нинішню адміністрацію Джо Байдена за повільну реакцію.

«На жаль, адміністрація Байдена повільно надавала допомогу Україні, будь-яка відповідь була надто повільною, починаючи від надання Україні розвідданих, застосування щодо Росії санкцій, і закінчуючи наданням Україні військового обладнання та винищувачів», – вважає Пенс.

Щодо фінансування, то Пенс каже, що потрібен нагляд за витрачанням коштів, але «відмова або скорочення підтримки матиме наслідки: якщо Путіна не зупинити зараз, і він переміститься на контрольовану НАТО територію, ціна буде значно більшою». Він також вважає, що санкції проти Росії могли б бути «жорсткішими».

«Зараз Росію підтримує Китай, і якщо Китай припинить свою підтримку, у Путіна можуть закінчитися гроші вже до 2024 року; Росія не має сильного економічного становища. Ця війна коштує Росії її економіки, військової доблесті, позиції на світовій арені, і вона коштує життів», – вважає Пенс.

Крис Крісті

Крис Крісті, колишній губернатор штату Нью Джерсі і кандидат на посаду президента США, вважає, що зусилля Вашингтона та союзників «не спрямовані на зміну режиму в Росії», а навпаки – «ідеться про повагу до суверенітету вільних націй».

«Наша мета полягає в тому, щоб допомогти Україні в достатній мірі, щоб вона могла перемогти російські сили та відновити свій суверенітет», – пояснює свою позицію губернатор штату Нью Джерсі.

Решта імовірних кандидатів

Відповіді, які надіслали ведучому Fox News інші імовірні кандидати, схиляються більше на бік Дісантоса. Такою є позиція Вівека Рамасвамі зі штату Огайо, губернаторки штату Південна Дакота Крісті Ноем, схожу позицію має губернатор Техасу Ґреґ Еббот, а також сенатор з Південної Кароліни Тім Скотт.

Як зазначає Такер Карлсон, не відповіли на його запитання ще Ніккі Хейлі, Майк Помпео, Аза Хатчінсон, Джон Болтон та Кріс Сунуну.

Чому увага прикута до слів Десантіса?

Газета Washington Post зазначає, що позиція Десантіса викликала найбільший інтерес через те, що прозвучала на тлі зростаючого розколу в Республіканській партії щодо політки США стосовно України та необхідності протистояти президенту Росії Володимиру Путіну.

Як зазначає газета, деякі республіканці, зокрема, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, стверджують, що суверенна Україна відповідає довгостроковим інтересам Сполучених Штатів. Журналісти зауважують, що на Мюнхенській безпековій конференції минулого місяця була присутня значна делегація членів американського Конгресу, і республіканці переконували у тому, що вони підтримують американське лідерство у НАТО.

«Лідери моєї партії в переважній більшості підтримують сильну, залучену Америку та міцний трансатлантичний альянс», – сказав Макконнелл у Мюнхені. «Не дивіться на Twitter. Подивіться на людей при владі. Подивіться на мене та спікера Кевіна Маккарті».

Як повідомляв «Голос Америки», на початку березня спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського відвідати Київ.

Він сказав, що йому не потрібно їхати в Україну, щоб оцінити ситуацію, адже його позиція залишається незмінною. Він розкритикував дії Білого дому, і президента Джо Байдена зокрема, за затягування допомоги Україні, але при цьому виступив за сувору підзвітність наданої українцям підтримки. Він додав, що виступає проти «автоматичного» затвердження у Конгресі необмежених пакетів допомоги, які деякі республіканці називають «порожніми чеками».

Марко Рубіо

Сенатор від Флориди Марко Рубіо, який балотувався на президента США у минулому, виступив проти того, що Десантіс називає «територіальною суперечкою».

Війна Росії в Україні - це найбільша війна в Європі за останні понад 80 років, з часів Другої світової війни, і для США це є «питання національної безпеки», - зазначив сенатор Рубіо у вівторок, 14 березня, у радіо програмі Hugh Hewitt Show.

За словами Рубіо, кінцева мета Росії - усунути український уряд і контролювати Україну. Сенатор додав, що цю війну не слід порівнювати з іншими конфліктами чи територіальними суперечками, які можна вирішити договором чи мирною угодою.

"Це не територіальна суперечка. [...] Тільки тому, що хтось претендує на щось, не означає, що це йому належить, - сказав Рубіо. - "Насправді це більше про бажання домінувати над своїм сусідом, мати його як частину своєї сфери впливу, а не стільки про землю".

Як повідомляв «Голос Америки», у Конгресі частина республіканців, що висловлює праві політичні погляди, висловлюється за припинення підтримки України, але, за словами конгресмена-республіканеця Майка Тернера, який очолює комітет із розвідки у Палаті представників, заклики деяких з його однопартійців припинити американську підтримку Україні, не відображають думки більшості законодавців.

«Більшість у Конгресі розуміє, що це критично важливо. Ми боремось на передовій демократії, – заявив Тернер в інтерв'ю CNN.

В інтерв'ю телеканалу CBS конгресмен-республіканець Майкл Маккол, який очілює комітет Конгресу із закордонних справ, сказав, що в обох партіях абсолютна більшість підтримує допомогу Україні. Але людям потрібно постійно пояснювати і нагадувати, чому Америка підтримує Україну.

«У нас є фракції лівих і правих, які не підтримують Україну, і це, ймовірно, продовжуватиметься. Я думаю, ми повинні пояснювати їм, куди ідуть гроші. Ви знаєте, зараз відбуваються чотири аудити щодо фінансування України. І ми повинні пояснити, чому Україна така важлива», – сказав Маккол.

Згідно з опитуванням агентства Associated Press та Центру дослідження громадської думки NORC, яке було опубліковане 15 лютого, підтримка України серед американців дещо зменшилася. За надання США зброї Україні – 48%, 29% респондентів виступили проти, а 22% сказали, що вони ні за, ні проти.

Згідно з іншим опитуванням, опублікованим соціологічною компанією Gallup 5 лютого, кількість американців, які хочуть, щоб Сполучені Штати підтримали Україну у поверненні її території, навіть якщо це призведе до тривалого конфлікту, залишилася стабільною, на рівні 65% дорослого населення.