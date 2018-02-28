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ООН: КНДР, можливо, постачає Сирії техніку для виробництва хімічної зброї

  • Голос Америки
Рада Безпеки ООН

У звіті Організації Об’єднаних Націй говориться, що Північна Корея передала режимові сирійського президента Башара аль-Асада устаткування, яке може бути використане для виготовлення хімічної зброї.

У документі сказано, що у щонайменше 40 постачах для Сирії між 2012 і 2017 роками, про які Північна Корея не повідомила, були передані спеціальні термометри і клапани. Звіт було передано деяким ЗМІ на хвилі звинувачень з боку Сполучених Штатів та інших країн, згідно з якими сирійський уряд використовує хімічну зброю проти цивільних. Останній такий інцидент нібито стався в таких контрольованих повстанцями районах, як передмістя Дамаска Східна Гута.

Згідно з цим документом, який опрацьований групою експертів, що стежать за виконанням Пхеньяном санкцій ООН, на сирійських заводах хімічної зброї і ракетної промисловості помічено північнокорейських техніків.

Восьмеро експертів – авторів звіту, Рада Безпеки і американська делегація до ООН не коментували повідомлення про звіт, і невідомо, чи і коли він буде офіційно опублікований.

На понад 200 сторінках документа подано подробиці «нових вагомих доказів» про причетність Північної Кореї до подій у Сирії.

Неназваний член Ради Безпеки ООН заявив, що цього року в сирійській програмі виготовлення балістичної ракети брала участь північнокорейська корпорація Ryonhap-2.

У звіті також подано відповідь Сирії на твердження експертів. У ній говориться, що в Сирії немає технічних компаній КНДР, лише деякі північні корейці, що, на основі приватних індивідуальних контрактів, займаються тренуванням сирійських спортсменів.

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