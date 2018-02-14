Метою Кім Чен Ина є об’єднати Корейський півострів – адмірал Гарріс

Американський адмірал Геррі Гарріс, який відповідає за військові операції в Тихоокеанському регіоні, заявив, що, на його думку, метою Кім Чен Ина є об’єднати Корейський півострів, а не зберегти режим. «Я думаю, що він хоче об’єднання під комуністичною правлінням», сказав він на слуханнях Комітету Палати представників із збройних сил.

Протягом минулого року Північна Корея зробила чималий поступ щодо ядерної і ракетної програм, пише видання The Hill. У вересні вона провела найбільше дотепер ядерне випробування, а в листопаді запустила балістичну ракету, яка, згідно з повідомленнями, може уразити всю територію США.

«Якщо Південна Корея і Японія протягом років перербували в тіні загрози з боку КНДР, то тепер тінь поширилася і над Сполучені Штати.

Проте, оскільки багато експертів і законодавців вважають, що мотивом Кім Чен Ина є виготовити зброю, яка може досяти території США, то інші кажуть, що він бачив, що сталося із Саддамом Гуссейном в Іраку і Муамаром Кадафі в Лівії, і не хоче, щоб те сталося з ним.

Адмірал Гарріс сказав, що лідер КНДР хоче здійснити те, що не владлося ані його дідові, ані його батькові – об’єднати обидві корейські держави під комуністичним правлінням. Ядерна зброя потрібна йому, щоб шантажувати Південну Корею і країни регіону.

Конгресмен-демократ Адам Сміт відповів, що неможливо знати дійсні наміри Кім Чен Ина.

На це адмірал Гарріс сказав, що виходом із ситуації є втримання кампанії тиску на Північну Корею з боку Державного департаменту, щоб переконати Кім Чен Ина, що його ядерна політика позбавлена сенсу, пише видання The Hill.

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