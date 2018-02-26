Білий дім про переговори з Північною Кореєю: «Подивимося»

США вважають, що будь-який діалог з Пхеньяном повинен бути пов’язаний з питаннями денуклеаризації

Адміністрація Трампа прохолодно відреагувала на повідомлення про те, що Північна Корея готова провести переговори із США.

«Подивимося, чи є сьогоднішній сигнал з Пхеньяна про те, що вони готові провести переговори першим кроком на шляху до денуклеаризації. Поки ж США і весь світ повинні й далі чітко заявляти, що ядерна і ракетна програми Північної Кореї – це тупиковий шлях», – йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

Вона підкреслила, що США, Південна Корея і міжнародне співтовариство «в цілому згідні, що денуклеаризація повинна бути результатом будь-якого діалогу з Північною Кореєю».

«Кампанія максимального тиску повинна тривати до денуклеаризації Північної Кореї. Як заявив президент Трамп, для Північної Кореї є світлішиий шлях, якщо вона вибере денуклеаризацію», – йдеться далі в заяві.

Сандерс перебувала в Південній Кореї, супроводжуючи дочку президента Дональда Трампа Іванку Трамп на церемонії закриття Олімпійських ігор.

Голова делегації КНДР, який приїхав на церемонію, на зустрічі з президентом Південної Кореї в неділю погодився з тим, що «відносини Північної Кореї і США повинні розвиватися паралельно з розвитком міжкорейських відносин», повідомив представник президента Південної Кореї, додавши, що Пхеньян продемонстрував «достатній намір для проведення діалогу між Північною Кореєю і США».

Висловлення приписується генералу Кім Ен Чхолю, який очолює національну розвідку Північної Кореї.

Під час церемонії закриття генерал перебував в тій же самій VIP-ложі, що і офіційна делегація уряду США, включаючи командувача військами США і ООН на Корейському півострові генерала Вінсента Брукса.

«Ніяких контактів з північнокорейською делегацією не було. Присутність делегації президента США на церемонії закриття була кульмінацією успішної поїздки, де ми вшановували Олімпійські ігри, американських спортсменів і наш міцний альянс з Південною Кореєю», заявив високопоставлений представник адміністрації США.

Поки неясно, чи приведуть недільні заяви північнокорейських і американських чиновників до якого-небудь прориву між двома країнами, які не підтримують дипломатичних відносин.

«Це здорово, що вони хочуть розмовляти зі Сполученими Штатами, але про що? Про ядерну зброю?» – задається питанням запрошений професор Джорджтаунського університету Бальбіна Хванг, яка працювала старшим спеціальним радником з Північної Кореї в Держдепартаменті за президента Джорджа Буша молодшого. У Держдепартаменті повідомили, що Вашингтон проводить консультації з Сеулом про готовність Північної Кореї до переговорів.

«Ми знаходимося в тісному контакті з Республікою Корея щодо нашої узгодженої відповіді Північній Кореї», – йдеться в заяві.

Документ повторює позицію Білого дому, який заявляв про згоду Сеула і Вашингтона в тому, що «поліпшення відносин між Північною і Південною Кореєю не може відбуватися у відриві від врегулювання північнокорейської ядерної програми».

Колишній представник Держдепартаменту, який працював в адміністрації Барака Обами, назвав первісну реакцію адміністрації Трампа «відповідальною». Адмірал ВМС у відставці Джон Кірбі написав у Твіттері, що своєю реакцією США показали, що їх «кінцевою метою як і раніше є денуклеаризація, що вони обіцяють і далі чинити тиск, але залишають відкритими двері для переговорів».

«Сподіваюся, це наступний крок в тому, що відбувається в делікатному дипломатичному танці», – додав Кірбі.

Раніше МЗС КНДР виступив з попередженням з приводу введення нових американських санкцій проти Пхеньяна.

«Як вже заявлялося багато разів, ми будемо вважати будь-які блокади актом війни проти нас, і ми ніколи не будемо намагатися зупинити США, якщо у них вистачить сміливості "жорстко" протистояти нам», – заявив представник МЗС, згідно з офіційним інформагентством ЦТАК.

«Саме для протидії таким залякуванням з боку США ми обзавелися ядерною зброєю – дорогоцінним мечем справедливості, щоб захищати себе», – наголошується в заяві.

Президент США Дональд Трамп оголосив у п’ятницю про «наймасштабніші» санкції проти Північної Кореї, пригрозивши перейти до «другої фази», якщо ці заходи виявляться неефективними.

Санкції стосуються однієї людини, 27 компаній і 28 суден, зареєстрованих в Китаї і семи інших країнах, і покликані протидіяти незаконному судноплавству і торгівлі Північної Кореї. Заходи передбачають блокування активів зазначених компаній в США і заборону американським громадянам взаємодіяти з ними.

Від серпня минулого року США беруть участь у здійсненні контролю над дотриманням трьох серій санкцій Ради Безпеки ООН проти Північної Кореї. Однак чинення тиску не призвело до відмови Пхеньяна від проведення нових ядерних і ракетних випробувань.

Ефективність нових санкцій залежить від можливості їх успішної реалізації. Однак колишній координатор Білого дому з контролю над озброєннями і зброї масового знищення Ґері Сеймор зазначає, що США мають у своєму розпорядженні обмежені можливості впливу на багато судноплавних компаній, які допомагають Північній Кореї уникнути санкцій.

«Багато з цих компаній, що працюють з Північною Кореєю, дуже маленькі, – заявив Сеймор. – І можливість роботи з США їх не хвилює».

Нові американські санкції викликали гнівну реакцію Пекіна, який заявив в суботу, що вони не сприяють зусиллям щодо закриття північнокорейських програм створення ядерної зброї і ракет дальнього радіусу дії. МЗС Китаю зажадав, щоб США негайно скасували санкції, щоб «уникнути шкоди двосторонньому співробітництву у відповідній сфері».

Північна і Південна Корея не втримують дипломатичних відносин. Сеул не підписував угоди про перемир’я 1953, що поклала кінець трирічній війні на півострові.

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