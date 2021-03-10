Пентагон продовжив перебування сил Нацгвардії на Капітолійському пагорбі

Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив прохання поліції Капітолію про продовження перебування сил Національної гвардії в районі будівель Конгресу у Вашингтоні до 23 травня 2021 року, повідомили у відомстві.

Однак чисельність дислокованих нацгвардійців буде скорочено.

Близько 2300 службовців продовжать виконувати місію підтримки, повідомив прес-секретар Міністерства оборони Джон Кірбі.

«Мова йде про скорочення майже на 50 відсотків нинішніх сил підтримки, - сказав Кірбі. - Рішення було прийняте після ретельного розгляду запиту і уважного вивчення його впливу на боєготовність».

Протягом цього періоду представники Міністерства оборони будуть працювати спільно з поліцією Капітолію над поступовим скороченням присутності Національної гвардії, наскільки це дозволить ситуація, сказав Кірбі.

«Ми дякуємо Національній гвардії за її підтримку протягом всієї цієї місії, а також за її значні зусилля у боротьбі з пандемією COVID-19 по всій країні», - заявив представник Пентагону.

Близько 5 тисяч службовців Національної гвардії досі несуть службу в Вашингтоні. Вони прибули до столиці після штурму Капітолію 6-го січня.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що минулого тижня близько 50-ти службовців Національної гвардії, які перебувають у Вашингтоні, отримали харчове отруєння після споживання обідів наданих офіційних постачальником служби. Як повідомляється, законодавці США закликали до зміни підрядника Національної гвардії, або надання військовим добових. У Національній гвардії США заявили, що здійснюють аналіз ситуації.

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