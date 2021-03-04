Поліція Капітолію зробила запит про збільшення бюджету на 2022-й рік до 619 мільйонів доларів

Поліція Капітолію у середу запросила законодавців США про збільшення річного бюджету на 21% до 619.22 мільйонів доларів на рік. Про це повідомляють ЗМІ США. Як відзначає видання The Washington Post, очільниця правоохоронної служби Йогананда Піттман заявила, що додаткове фінансування допоможе забезпечити кращий рекрутинг, підготовку та устаткування офіцерів, та відповісти на загрози проти законодавців, які майже подвоїлись з 2020-го року.

Як повідомляється, у ході слухань у середу частина законодавців позитивно зустріли запит Піттман. Між тим онлайн його розкритикували числені оглядачі.

"Поліція Капітолію патрулює крихітну територію, але вже зараз має бюджет, який вдвічі більший ніж бюджет поліції Атланти, у півтора рази більший ніж бюджет поліції Детройту і наближається до бюджету поліції Вашингтона, який складає 545 мільйонів доларів", - твітує Юджин Скотт, репорт видання The Washington Post.

"Це на понад 10% ніж бюджет усієї законодавчої гілки уряду США", - твітує американський юрист Алек Каракатсаніс про запит Поліції Капітолію.

"Їх 2300 офіцерів це більше, ніж кількість правоохоронців у деяких великих містах. Яка зверхність", - пише інший критик пропозиції, юрист Скотт Хечінджер.

Деякі критики звертають увагу на те, що, мовляв, правоохоронці не можуть просити про збільшення бюджету після їх невдалих дій 6-го січня.

"Божевілля, що їх лідери хочуть винагороди за нездатність просто відправити більше вартових на службу у той день", - твітує Раян Грім, журналіст видання The Intercept.

У четвер поліція Капітолію попросила Пентагон продовжити місію Національної гвардії щодо захисту Капітолію ще на два місяці. Про це у четвер агентство Reuters повідомив представник Міністерства оборони.

Спікерка Палати представників Конгресу США демократка Ненсі Пелосі також заявила, що Національна гвардія США має перебувати "так довго, як знадобиться".

Після того, як 6 січня Капітолій атакував натовп прихильників колишнього президента Дональда Трампа, на його території були розміщені сили Національної гвардії, а навколо будівлі зведено високу огорожу, щоб розширити периметр безпеки.

На даний час навколо будівлі знаходиться майже 5200 військовослужбовців Національної гвардії. Місія повинна була завершитися 12 березня.

Як повідомило анонімне джерело в Пентагоні, відомство отримало офіційний запит і розгляне його. За словами джерела, досить імовірно, що прохання поліції Капітолію буде задоволено.

У вівторок Міністерство внутрішньої безпеки і ФБР попередили, що у лютому невстановлена група «войовничих екстремістів» обговорювала плани «захопити будівлю Капітолію і змістити законодавців-демократів». Передбачається, що цей план був намічений на 4 березня або сусідні дати.

Як твердить конспірологчна теорія QAnon, саме 4-го березня колишній президент Дональд Трамп, який зазнав поразки на виборах 3 листопада, мав бути приведений до присяги на другий термін. До 1993 року інавгурації президентів у США проводились цього дня.

Як відзначає, посилаючись на власні джерела, журналіст американського каналу CNN Джим Шутто, вже завершено аналіз події 6-го січня. Відповідно до нього, рекомендується збільшити особовий склад Поліції Капітолію на 1000 осіб, створити групу швидкого реагування, до якої увійдуть бійці Національної гвардії, та використовувати бар'єри, які можуть за потреби усуватись.

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