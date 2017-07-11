Трампівське "енергетичне домінування" підриває мрії Росії та ОПЕК про дорогу нафту

Сполучені Штати наростили кількість бурових установок з видобутку нафти до 763. Це - найбільша кількість за останні два роки, повідомляє Reuters. Для порівняння, в цей же час минулого року активно експлуатувалась лише 351 установка.

"Бум видобутку сланцевої нафти, скоріш за все, послабиться наступного року, - поділився своїми оцінками з Reuters Марк Річард, головний віце-президент з глобального розвитку бізнесу та маркетингу Halliburton, зазначивши, - кількість бурових платформ може зрости до 1 000, але не більше".

Президент Дональд Трамп, в своїй промові, присвяченій енергетичному сектору США та виголошеній наприкінці червня, оголосив стратегію "енергетичного домінування" та «золотого віку енергетики» для США, яка передбачає найбільше сприяння зростанню видобутку природного газу, вугілля та нафти.

Новини про збільшення виробництва нафти в США та зростання кількості бурових установок, штовхають ціни на нафту донизу. Експорт нафти з ОПЕК також досяг найвищого рівня за 2017 рік, сіючи сумніви у серйозності намірів виробників стримувати виробництво, повідомляє CNBC.

Росія, яка співпрацює з ОПЕК в угоді зі зменшення видобутку, заявила, що вона готова переглянути параметри угоди за необхідності, під час засідання групи країн, що видобувають нафту в Росії 24 липня, повідомляє CNBC.

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