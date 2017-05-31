Чи зможе «католицький шлюб» ОПЕК та Росії змінити динаміку нафтових цін?

Ціни на нафту знизились, незважаючи на минулотижневе рішення ОПЕК та країн-партнерів ОПЕК, включаючи Росію, про подовження обмеження на видобуток нафти.

Важливими факторами, що спонукали нафтові ціни до зниження стало травневе зростання видобутку нафти у Лівії та Нігерії, - країнах, які, хоча і є членами ОПЕК, але не підпадають під обмеження, повідомляє Reuters.

Ще одне джерело неспокою для ОПЕК – зниження витрат на видобуток нафти з глибоководних родовищ США і збільшення кількості глибоководних бурових установок в США вдвічі з минулого року, що стимулює збільшення світового виробництва нафти, інформує Bloomberg.

Не дивлячись на те, що рішення ОПЕК не досягнуло цілі зі зниження ціни на нафту, Саудівська Аравія та Росія оголосили про намір продовжити співпрацю між ОПЕК та виробниками поза ОПЕК, інформує Reuters з посиланням на заяву міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха.

Коментуючи плани більш тісної співпраці країн ОПЕК та Росії, генеральний секретар ОПЕК Мохаммад Баркіндо додав «Ми зараз закладаємо засади, якщо можна сказати, - «католицього шлюбу». Ми не очікуємо на розлучення в цьому шлюбі», повідомляє Reuters.

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