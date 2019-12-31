Нафтогаз і Газпром узгодили транзитний контракт

Компанії Нафтогаз і Газпром повідомили про підписання контрактів на транзит газу до країн ЄС через українську газотранспортну систему. Укладена угода стала результатом багатоденних переговорів у Відні.

"Транзит не буде перерваний, і його буде здійснювати незалежний сертифікований оператор. Крім того, скасовуються численні ризики, у тому числі, для фінансової системи країни, які могли реалізуватись у разі припинення транзиту", - йдеться у повідомленні Нафтогазу.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко розповів, що пакет домовленостей гарантує обсяги прокачування палива, які забезпечать роботу газотранспортної системи України.

Крім того, сторони домовилися про врегулювання всіх юридичних суперечок, які розглядалися або вже були розглянуті в арбітражі та Антимонопольним комітетом України. У Нафтогазі відзначили значну роль Європейської комісії, яка сприяла досягненню сторонами компромісного рішення.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав підписання контракту свідченням надійності України у забезпеченні енергетичної безпеки континенту.

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович привітав укладення контрактів про транзит газу між Україною та Росією. Він подякував представників української і російської сторони за велику пророблену роботу, яка гарантуватиме постачання газу до ЄС після 1 січня 2020 року.

В Газпромі назвали досягнуті домовленості "великою пакетною угодою", яка дозволить відновити баланс інтересів сторін.