Виборців у США найбільше турбують економіка та коронавірус - ранні екзит-поли американських ЗМІ

Дані екзит-полів, які оприлюднюють американські ЗМІ вказують на головні проблеми, які турбують виборців у США.

Як повідомляє канал CNN, за даними опитування проведеного цим каналом, економіка була головним питанням, яке турбувало виборців у США.

"Близько третини виборців назвали економіку критичним для себе питанням, і у середньому кожен 5-й назвав таким расову нерівність, а майже кожен 6-й назвав пандемію коронавірусу найбільш важливим питанням для голосування на виборах. У середньому кожен 10-й назвав охорону здоров'я та злочинність і насильство головною проблемою", - пише канал CNN.

Цей канал також повідомляє, що більшість прихильників Трампа та Байдена заявили, що віддали голоси на підтримку свого кандидата, а не проти його суперника.

Екзит-поли проведені каналом CBS News вказують, що для виборців Байдена провідною проблемою є пандемія коронавірусу, а для виборців Трампа такою є економіка.

"Ранні екзит-поли показують, що виборців фокусувались на пандемії коронавірусу та економіці. Більшість виборців по країні та у головних штатах-гойдалках кажуть, що вирішення проблеми із пандемією важливіше за економіку, але відповіді розділились за партійною ознкою", - повідомляє цей канал.

Як відзначають у CBS News, обираючи із переліку 5-ти головних проблем - економіка, коронавірус, расова рівність, охорона здоров'я та злочинність та безпека - прихильники Трампа називають найголовнішим питанням для себе економіку. Натомість, відзначає канал, для виборців Байдена, расова нерівність та пандемія коронавірусу є найбільш нагальними проблемами.

Результати власного екзит-полу представити у популярного виданні HuffPost.

"У відповідь на прохання обрати три провідні проблеми виборчої кампанії із переілку 15 тем, 47% виборців обрали економіку і 46% обрали охорону здоров'я, при цьому 31% назвали спалах коронавірусу. За цією трійцею слідують імміграція (22%), Верховний суд США (19%), довкілля та політика з приводу вогнепальної зброї (по 17%), соціальні проблеми (11%), політика з приводу абортів (10%). Жодна інша тема, включно із закордонною політикою та особистими якостями кандидатів не сягнули показника у 10 відсотків", - повідомляє видання.

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