Майже кожен третій американець каже, що наркотики призвели до проблем у їхній родині

Майже кожен третій американець - 32% - каже, що наркотики стали проблемою у їхній родині, свідчить опитування Gallup. Про це пише видання The Hill. Нові дані свідчать про зростання ваги цієї проблеми в американському суспільстві: у середині й кінці 90-х проблему із наркотиками у родині визнавали 18% опитаних, у 2010 цей показник сягнув 29%.

Як відзначають дослідники, найбільше зростання споживання наркотичних засобів відзначають у сільській місцевості та у заможних родинах. Однак, як кажуть у Gallup, збільшення наркозалежності відзначають в усіх демографічних групах.

Опитування проходило з 1 по 19 жовтня за участі 823 респондентів, статистична похибка складає 4 відсоткових пункти.

У матеріалі використано статтю The Hill.

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