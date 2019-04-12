За звинуваченнями пов'язаними з торгівлею наркотиками в Іспанії заарештовано колишнього голову розвідки Венесуели

Іспанська поліція заарештувала Уго Карвахаля колишнього генерала та близького союзника Уго Чавеса, якому у США висунуто звинувачення у незаконному обігу наркотиків. Повідомляється, що іспанські правоохоронці здійснили арешт на основі американського ордеру.

Мінфін США у 2008-му році наклав на Карвахаля санкції за "сприяння незаконному обігу наркотиків", здійснюваному повстанською групою FARC у Колумбії.

Карвахаль постане перед Високим судом Іспанії у суботу. Суд вирішить, чи затримувати Карвахаля аж до винесення рішення щодо його екстрадиції.

Карвахаль очолював військову розвідку Венесуели з 2004 по 2008 роки, а у січні підтримав лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо, який оголосив себе президентом країни. Пізніше він був визнаний США та ще низкою урядів.

Мінфін США у 2008 заявив, що Карвахаль серед іншого захищав вантажі наркотиків FARC від венесуельских правоохоронців, озброював колумбійських повстанців FARC, надавав їм посвідчення, видані урядом Венесуели, та дав змогу пересуватись у межах країни. У 2014-му йому вже вдавалось уникнути екстрадиції до США після затримання на острові Аруба.

В інтерв'ю виданню New York Times, опублікованому у лютому, Карвахаль заявив, що контактував з наркоторговцями виключно в рамках розслідування їхньої діяльності.

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