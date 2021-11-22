НАСА запустить космічний пристрій, який має зіткнутись з астероїдом

Національна космічна агенція США НАСА у вівторок планує провести Подвійний тест переспрямування астероїда DART. В рамках тесту, з космодрому в Каліфорнії буде здійснено запуск космічного пристрою, який має провести зіткнення з астероїдом і змінити його траекторію.

610-кілограмовий пристрій DART оснащено сонячним сенсором та трекерами а також камерою, які мають провести його до мети. Пристрій рухатиметься із швидкістю 24 000 км/год до астероїда Didymos, що знаходиться за більш ніж 9 млн км від Землі.

Метою місії є протестувати можливість відхилення астероїда від його орбіти на випадок, якщо астероїд загрожуватиме Землі.

Астероїд Didymos не становить загрози Землі, повідомили в НАСА. Цей астероїд було обране через те, що за ним зручно спостерігати в телескопи з Землі.

Як повідомляв "Голос Америки", США, європейські країни та НАТО цього місяця розкритикували дії Росії, яка збила свій супутник у космосі. З їхніми заявами, вибух змусив астронавтів, що перебувають на Міжнародній космічній станції, вжити екстрених дій, а також створив додаткові уламки в космосі, що можуть становити небезпеку для супутників. Росія заперечує, що її дії були небезпечними.

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