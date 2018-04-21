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Україна

До 2100 року населення України може скоротитися на 36% - Bloomberg

Київ, 2015р.

До 2100 року чисельність населення України може скоротитися на 36%.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на прогноз ООН.

Як стверджує видання, ця тенденція стосується більшості країн Східної Європи та Балтії.

«Латвія з населенням 1,96 мільйона втратила близько 25 відсотків її мешканців після того, як в 1991 році відновила незалежність. Прогнозується, що до 2050 року країна втратить ще 22 відсотки населення, а до 2100 року – 41 відсоток», – пише Bloomberg.

За даними видання, населення Молдови до 2100 року може зменшитися на 51%, Литви – на 34%, а Естонії – на 32%.

Bloomberg пише, що на депопуляцію в Україні та інших країнах Східної Європи впливає низка факторів – низькі доходи, повільний приріст населення і негативне ставлення до іммігрантів.

Згідно з статистичними даними, станом на 1 січня 2018 року кількість громадян України складає 42 мільйони 386 тисяч. Оцінку чисельності населення за 2017 рік проводили з охопленням усіх регіонів України, крім тимчасово окупованої території Криму.

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