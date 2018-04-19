Супутник, що шукатиме нові планети, запустили в США

Ракету-носія Falcon 9, яка має доставити на орбіту космічний телескоп TESS Національного аерокосмічного агентства США, запустили в середу. Телескоп є першою високопріоритетною науковою місією компанії SpaceX для НАСА. Запуск було затримано на два дні через технічний збій у системі керування ракетою.

Супутник екзопланетного транзитного спостереження (TESS), який отримав прізвисько «мисливець за планетами», був запущений зі станції ВПС США на мисі Канаверал, штат Флорида, о 18:51 за нью-йоркським часом, розпочавши відлік для дворічного пошуку нових світів, які кружляють навколо зірок поза нашою Сонячною системою і на яких може існувати життя.

Бустер головного ступеня успішно відокремився від верхнього ступеня ракети і повернувся на Землю на автокеруванні до безпілотного десантного судна, яке плаває в Атлантиці.

Перший ступінь, який може бути використаний для майбутніх рейсів, надійно приземлився на океанській платформі, повідомляють на NASA TV.

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