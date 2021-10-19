У Держдепі заявили про незмінність політики НАТО щодо Росії

Політика НАТО щодо Росії залишається незмінною. Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, відповідаючи на питання журналістів про рішення російської влади призупинити роботу представництва при НАТО і закрити інформаційне бюро Альянсу при посольстві Бельгії в Москві, а також офіс військової місії зв'язку НАТО в російській столиці.

«НАТО зміцнює свої можливості стримування і захисту у відповідь на агресивні дії Росії, але, у той же час, залишає двері відкритими для конструктивного діалогу», - сказав Прайс.

Дії Москви стали відповіддю на оголошення НАТО про висилку з Брюсселя вісьмох російських дипломатів, які, як стверджують в керівництві альянсу, на ділі виявилися офіцерами російської розвідки. Росія назвала цей захід визнанням того факту, що у НАТО не зацікавлені у співпраці з Москвою.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", перебуваючи в Україні, міністр оборони США заявив, що що жодна третя країна не має права накладати вето на прагнення України вступити в НАТО.

Остін також наголосив, що Вашингтон з союзниками віддані підтримці права України визначати власне майбутнє, без будь-якого зовнішнього втручання.

У соціальній мережі Twitter міністр оборони США назвав зустрічі із президентом України Зеленським та міністром оборони Тараном продуктивними.

"Ми також обговорили безпеко Чорного моря та прогрес України щодо реформ спрямованих на покращення взаємодії із НАТО", - відзначив Остін.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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