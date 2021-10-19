Перед візитом до України міністр оборони США підписав меморандум про партнерство із Грузією у сфері оборони

Міністр оборони США Ллойд Остін і глава грузинського оборонного відомства Джуаншер Бурчуладзе напередодні підписали у Тбілісі меморандум, спрямований на зміцнення обороноздатності Грузії і її потенціалу стримування.

Ллойд Остін прибув в Тбілісі в ніч на 18 жовтня. З Грузії він попрямував до Україну, потім відправиться в Румунію і завершить своє європейське турне в Брюсселі, де 21-22 жовтня візьме участь у саміті міністрів оборони країн-членів НАТО.

За словами Ллойда Остіна, документ відображає довгострокову політику США щодо надання допомоги Грузії, зокрема в поліпшенні її обороноздатності, стримуванні агресії ззовні і просуванні країни на шляху євроатлантичної інтеграції.

«Ця ініціатива стане центральним елементом співпраці між Міністерством оборони США, з одного боку, і Міністерством оборони Грузії, і Силами оборони Грузії, з іншого. Це знаменує собою дійсно новий захоплюючий етап у двосторонньому співробітництві в галузі безпеки між нашими країнами. Ми обов'язково скористаємося оборонною програмою Грузії і продовжимо підтримувати інституційні реформи в оборонному секторі. Підсилюйте здібності та навички, необхідні для ефективного стримування і захисту. Ми також будемо підтримувати можливість взаємодії Грузії з НАТО», - сказав Ллойд Остін.

При цьому, як заявив глава Пентагону, в рамках співпраці зі Сполученими Штатами, Грузія повинна виконати свою частину зобов'язань. Зокрема «зміцнити в країні демократію, провести фундаментальні реформи, необхідні для ще більш тісного зближення із Заходом».

Що стосується термінів вступу Грузії в НАТО, Ллойд Остін заявив, що «Грузія продовжує домагатися прогресу в області військової реформи», і що в рамках нової ініціативи щодо посилення обороноздатності Грузії в даному напрямку з'являться «додаткові можливості».

Глава Пентагону також заявив про «непохитну підтримку» територіальної цілісності Грузії з боку Сполучених Штатів і закликав Росію виконати взяті зобов'язання при підписанні угоди про припинення вогню в 2008 році, після російсько-грузинської війни. Зокрема, ця угода передбачає виведення російських військ на довоєнні позиції та забезпечення доступу міжнародних організацій в окуповані регіони Грузії.

Загальні інтереси і цінності

Виступаючи на спільній прес-конференції з міністром оборони Грузії, глава Пентагону подякував грузинському народу і військовим за підтримку зусиль США і НАТО в Афганістані.

«Особисто я як ветеран війни в Афганістані особливо вдячний за все, що ви зробили. Грузія зіграла непропорційно велику роль в цій місії. Грузинські війська служили пліч-о-пліч з американськими військами і друзями. Вони будували зв'язки між нашими двома країнами, які виходять за рамки культурних і мовних відмінностей. Грузія принесла дійсно великі жертви - 32 убитих, 293 поранених в Афганістані. Сполучені Штати вшановують пам'ять цих людей», - зазначив Ллойд Остін.

Нагадаємо, що в складі сил міжнародної коаліції в Афганістані Грузія була найбільшим контрибутором не тільки серед країн, які не є членами Північноатлантичного альянсу, а й за кількістю військових в місії на душу населення в країні.

«Наші колективні зусилля в Афганістані - ще одна демонстрація сили нашого стратегічного партнерства, наших спільних інтересів і цінностей», - сказав міністр оборони США.

У свою чергу глава грузинського оборонного відомства заявив на прес-конференції, що в разі необхідності, Грузія готова знову взяти участь у встановленні миру «в будь-якій точці землі».

Джуаншер Бурчуладзе також запитали на прес-конференції - отримує Грузія від Сполучених Штатів «все, що їй потрібно». Міністр відповів, що співпраця США і Грузії знаходиться «в синхронному режимі».

«Ми робимо кроки в паралельному режимі і у нас немає сюрпризів у відносинах», - заявив грузинський міністр.

Насичена програма

В рамках візиту міністр оборони США також зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Як повідомляє прес-служба Гарібашвілі, на зустрічі Ллойд Остін підтвердив, що «Сполучені Штати засуджують російську окупацію грузинських територій і спроби задіяти різні механізми для здобуття впливу на Чорному морі».

Згідно того ж джерела, Гарібашвілі подякував главі Пентагону за візит, який, за словами прем'єра, є «дуже сильним сигналом щодо підтримки» і «ще одним ясним прикладом і демонстрацією залученості і безперервного інтересу з боку Сполучених Штатів до регіонів Чорного моря і Південного Кавказу».

У свою чергу глава Пентагону подякував грузинському прем'єру за теплий прийом.

«Грузія послідовно і рішуче підтримувала Сполучені Штати в просуванні миру та стабільності в регіоні, і я радий можливості знову підтвердити нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії», - написав Остін у Twitter.

Міністр оборони США також подякував країні за теплий прийом.

Як повідомляє сайт Міноборони США, Глава Пентагону 18 жовтня також відвідав одну з військових баз, де був присутній на спільних навчаннях американських і грузинських військових.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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