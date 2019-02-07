НАТО буде святкувати 70-річчя, розширюючись 

“Я з нетерпінням очікую дня, коли 30 прапорів майорітимуть біля штаб-квартири НАТО”, -заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ у дописі в Twitter з нагоди підписання 6 грудня протоколу про вступ до організації нової країни - Республіка Північна Македонія.

Для невеликої колишньої югославської республіки з населенням трохи більше двох мільйонів це також відкриває шлях, який пройшли більшість країн Східної Європи - до вступу у Європейський Союз.

Для нас з НАТО йдеться, щоб зробити світ більш мирним, стабільнішим.

Запрошення Македонії в НАТО має пройти ратифікацію в кожній з 29 держав, які зараз є членами оборонно-політичного союзу, і зазвичай цей процес забирає близько року.

Якби політики поквапилися, то офіційне приєднання нового члена могло би відбутися 20 грудня на зустрічі глав держав НАТО у Лондоні в ювілейну нагоду - 70 років з часу підписання Північноатлантичного договору про заснування альянсу.

“Сторони зобов'язуються… не ставити під загрозу міжнародний мир, безпеку та справедливість, а також утримуватись у своїх міжнародних відносинах від погроз силою чи застосування сили”, - проголошує Стаття 1 договору, який також називають “Вашингтонським”, оскільки документ був підписаний у столиці США 4 квітня 1949 року.

Ключовою вважають п’яту статтю Північноатлантичного договору, яка на початку проголошує: “Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх”.

Заперечення Москви

Більшість балканських країн, включно з колишніми югославськими республіками, Словенією, Хорватією та Чорногорією, а також Албанія, Болгарія та Румунія вже члени альянсу і вступили, або наближаються до членства в Євросоюз.

“Для нас з НАТО йдеться, щоб зробити світ більш мирним, стабільнішим”, - сказав македонський міністр закордонних справ Нікола Дімітров.

Але у Москві після новини про запрошення в НАТО Македонії підтвердили невдоволення процесом розширення блоку.

Чільний російський парламентарій Костянтин Косачов заявив, що альянс, як “пережиток Холодної війни” відіграє “деструктивну роль”.

Косачов також нагадав про критику на адресу НАТО, що лунала від американського президента Дональда Трампа.

Президент Росії Путін сказав минулого року, що вважав би для Москви позитивним, якби НАТО розвалилося, але визнав тоді, що ознак розвалу він ще не бачить.

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