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Естонія пропонує закрити Балтійське море для військових кораблів РФ - ЗМІ
Міністр оборони Естонії Ганно Певкур запропонував інтегрувати берегову охорону країн Балтії а також Швеції та Фінляндії, щоб мати можливість перекрити вихід із Фінської протоки для російських військових кораблів.
Про це посадовець сказав в інтерв'ю фінській газеті Iltalehti під час свого візиту до країни, пише ERR.news.
Така інтеграція а також інтеграція протиповітряної оборони в регіоні стала можливою, після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, вважає Певкур.
"Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО, після приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО", - наводить видання слова посадовця. Певкур також наголосив на важливості інтеграції протиповітряної оборони: "Фінський повітряний простір неможливо захистити, якщо естонський повітряний простір не захищено і навпаки. Винищувачі пролітають 80-кілометрову Фінську протоку за лічені хвилини".
Союзники по НАТО домовились про посилення оборони східного флангу НАТО під час саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня. Тоді президент США Джо Байден оголосив про плани США збільшити кількість військових, які на ротаційній основі розміщуються в країнах Балтії а також утримувати контингент в Румунії.
Щоб зміцнити оборону Європи, США також планують надіслати два F-35 до Великої Британії, співпрацюватимуть із Німеччиною та Італією в сфері зміцнення оборони. Також, вказав Байден, США збільшать кількість американських кораблів на базі Рота в Іспанії з 4 до 6.
9-10 серпня очільник Пентагону Ллойд Остін відвідав регіон. Під час візиту до Латвії, Остін заявив, що США збільшують розміщеннята військових в Балтії: "Ми посилюємо розміщення наших сил на ротаційній основі в регіоні і інтенсифікуємо навчання разом із союзниками з Балтії, щоб далі зміцнити нашу боєготовність в регіоні", - сказав Остін перез зустріччю з прем'єр-міністром Латвії Артурсом Крісжанісом в середу.
Остін відвідав латвійську базу ВПС в Лілварде, де зустрівся з американськими військовими. В країні на ротаційній основі перебувають 600 американських солдатів.
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- Голос Америки
США непокоять незаконні "вироки" іноземцям на окупованих територіях України
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння, через незаконні вироки на окупованому сході України.
"Нас непокоять повідомлення про те, що незаконна влада на сході України виносить вироки британцям, шведам, канадцям, - написав Блінкен у Twitter. - Росія та її проксі зобов'язані поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист військовополонених".
Раніше видання Інтерфакс повідомляло, що 15 серпня в так званому "ДНР" відбудеться "суд" щодо трьох британців, Джона Гардінга, Ендрю Гілла та Ділана Гілі, а також громадянина Швеції Матіаса Густавссона та хорвата Векослава Пребега, яким російські проксі-сили висунули звинувачення у тому, що вони були "бойовиками". Їм загрожує смертна кара.
Видання the Mirror наводить слова речника Міністерства закордонних справ Британії: "Ми засуджуємо експлуатацію військовополонених та затриманих цивільних з політичною метою і обговорювали це з Росією. Ми перебуваємо в постійному контакті з урядом України щодо цих справ і повністю підтримуємо їхні зусилля зі звільнення".
В червні двох британців, Ейдена Есліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма, які служили в лавах ЗСУ ще до повномасштабного вторгнення, засудили до смертної кари в так званій "ДНР". Проти таких дії російських проксі-сил висловились США, Британія, Канада та інші.
Обшук у Трампа стосувався можливого порушення закону про шпигунство
Міністерство юстиції США розслідує дії колишнього президента Дональда Трампа в ключі можливих порушень Закону про шпигунство та інших порушень, після того, як на початку цього тижня Федеральне бюро розслідувань вилучило 11 пакетів секретних документів у його будинку у Флориді, Мар-а-Лаго.
Окружний суд Південного округу Флориди у США в п’ятницю оприлюднив ордер на обшук, у якому визначено три федеральні злочини, які Міністерство юстиції розслідує в контексті дій Трампа: порушення Закону про шпигунство, перешкоджання правосуддю та злочинне поводження з державними документами.
Наразі нікому не висунули звинувачення.
Розписка видана під час обшуку показала, що агенти ФБР вилучили понад 20 ящиків документів, деякі з яких мали гриф «цілком таємно», «секретно» та «конфіденційно», а також «Потенційний президентський архів», «Різні секретні документи», фотографії та рукописні нотатки.
Згідно з ордером, обшук проводили в офісі Трампа, «усіх складських приміщеннях та інших кімнатах всередині приміщень, які використовувалися або доступні для використання» Трампом і його співробітниками, і «в яких могли бути ящики або документи , включно з усіма спорудами чи будівлями в маєтку».
Обшук особисто схвалив генеральний прокурор Меррік Гарленд, який у четвер заявив, що Міністерство юстиції «не приймає таке рішення легковажно» і, де це можливо, «шукатиме менш інтрузивних засобів» замість обшуку та звужуватиме масштаб будь-якого розпочатого пошуку".
Закон про шпигунство
Закон про шпигунство 1917 року забороняє отримувати інформацію, записувати зображення чи копіювати описи будь-якої інформації, що стосується національної оборони, якщо є підстави вважати, що ця інформація може бути використана для шкоди Сполученим Штатам або на користь будь-якої іноземної держави.
Цей закон виходить за рамки «шпигунської» діяльності та включає злочини, пов’язані з неправильним поводженням із секретними матеріалами.
Незалежно від того, чи опиниться Трамп під загрозою кримінального переслідування, ця справа вже завдає шкоди національній безпеці, сказав дослідник Джорджтаунського університету Пол Р. Піллар, який 28 років працював у Центральному розвідувальному управлінні.
«Деякі розвідки негайно подумають про те, як це використати», — сказав Піллар Голосу Америки.
Навіть тепер, коли документи перебувають у ФБР, сказав Піллар, ймовірно, деякі особи мали доступ до них і тепер стали потенційними цілями вербування для джерел іноземної розвідки.
Через такі порушення, за словами Піллара, розвідувальні служби США повинні будуть зменшити «можливу шкоду джерелам і методам розвідки», зокрема людським джерелам розвідки, таким як інформатори, які тепер можуть опинитися в небезпеці через те, що їх особистість може бути виявлена.
Іноземні уряди також перевірятимуть, чи може будь-який із матеріалів бути для них незручним або шкідливим. На одному з документів, вилучених із дому Трампа, було написано «Інформація: президент Франції».
Реакція Трампа
Трамп у відповідь безпідставно звинуватив колишнього президента Барака Обаму, що той, буцімто залишив собі секретні документи після відходу з посади.
«Президент Барак Хусейн Обама зберігав 33 мільйони сторінок документів, більшість із яких засекречені, — написав Трамп у заяві. - Скільки з них стосувалися ядерної зброї? Кажуть, багато!»
Національний архів негайно опублікував заяву, яка спростовує це, заявивши, що вони «взяли на себе виключну юридичну та фізичну опіку» над президентськими документами Обами після того, як він залишив посаду.
Безпрецедентний крок від ФБР і Міністерства юстиції спонукали найближчих союзників колишнього президента до критики адміністрації Байдена.
“Республіканці Палати представників віддані негайному нагляду, притягненню до відповідальності та повному розслідуванню, щоб забезпечити необхідну прозорість і відповісти американському народу щодо використання Джо Байденом та його адміністрацією Міністерства юстиції та ФБР проти його політичного опонента», – заявила республіканка Еліз Стефанік, конгресвумен з Нью-Йорка.
«Президент Дональд Трамп є найвірогіднішим політичним опонентом Джо Байдена у 2024 році, а до важливих проміжних виборів залишилося менше 100 днів», - сказала вона.
Джефф Селдін також працював над цією статтею.
- Голос Америки
США не надавали Україні зброї, яка могла б досягнути аеропорту в Криму – високопосадовець Пентагону
Серед американських поставок зброї в Україну не було такої, яка могла б досягнути аеропорт «Саки» в Криму, сказав високопосадовець Пентагону.
Під час брифінгу у п’ятницю виокопосадовець Міністерства оборони США заявив, Україна не отримувала зброї, яка могла б досягнути військовий аеропорт «Саки» в Криму, але він додав, що вибух у Саках «мав значний вплив на російські повітряні сили та авіаційний персонал».
«Я не маю відповідей на питання про те, що сталося в Саках, єдине, що я можу сказати, що це не були ATACMS, бо ми не надавали їх Україні, але, як відомо, це мало досить значний вплив на російські повітряні сили та авіаційний персонал», – сказав чиновник Пентагону.
Американський оперативно-тактичний ракетний комплекс стріляє балістичними ракетами до 300 кілометрів дальності.
Міністерство оборони Росії заявило 10 серпня, що на території аеродрому «Саки» сталася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Державне агентство ТАСС з посиланням на джерело у Міноборони Росії повідомило, що причиною вибухів стало порушення вимог пожежної безпеки.
На аеродромі, де базувався полк літаків-винищувачів до складу якого входили літаки, які завдавали ракетно-бомбові удари по території України, синхронно відбувалося два вибухи.
Військові експерти припускають, що вони могли статися внаслідок обстрілу випущених Україною ракет.
Україна публічно не взяла на себе відповідальність за напад і не повідомила, як саме він був здійснений.
Як «Голос Америки» повідомляв раніше, на думку деяких експертів, з якими говорили західні ЗМІ, вибухи в Криму були, ймовірно, спричинені використанням українськими силами балістичних ракет малої дальності «Грім-2» українського виробництва, або неідентифікованої західної системи чи модифікованих літальних апаратів без екіпажу (БПЛА) з боєприпасами.
Колишній командувач збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що «немає абсолютно жодного сумніву, що вибухи були спричинені не випадковою детонацією, а за атакою стояли українські сили або диверсанти».
Британська розвідка повідомила, що, за її даними, російська армія втратила щонайменше вісім військових літаків – щонайменше п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 і три багатоцільові винищувачі Су-30 майже напевно були знищені або серйозно пошкоджені в результаті вибухів, мовиться у повідомленні розвідки, яке вранці 12 серпня опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.
«Втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для ведення війни. Але в основному Саки використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту Росії. Спроможність морської авіації флоту зараз значно знижена», – мовиться у поідомленні.
Також у п’ятницю українські військові заявили, що їхня артилерія влучила в російський склад боєприпасів біля Каховського мосту, ключового мосту на півдні країни. Речниця військових південного напрямку додала, що тепер Україна має можливість вразити майже всі лінії постачання Москви в окупованому регіоні.
Російської реакції поки не надходило. Агентство Reuters, яке передає слова української заяви, сказало, що не може незалежно її підтвердити.
«Жертв російської окупації було б менше, якби українці знали свою історію» – В'ятрович
Опір, який чинить сьогоднішня Україна, для багатьох іноземців був несподіваним. Однак для тих, хто знає історію українського руху опору середини минулого століття, нинішня війна Росії проти України, показала багато знайомого. Дослідники вказують на подібність методів пропаганди, операцій зі залякування та приборкання українців. Розширити ці знання, дізнатися більше безпосередньо з документів незабаром зможуть і англомовні читачі.
Книжка під назвою «Ворожі архіви. Радянські протиповстанські операції та Український націоналістичний рух» нещодавно надійшла у передпродаж в Канаді. Її видало університетське видавництво McGill-Queen's University Press .
Співавтором цієї збірки перекладених архівних документів є український історик Володимир В’ятрович. Екс-директор Архіву Служби безпеки України, відомого як «архіви КДБ», колишній перший голова Інституту національної пам’яті, а нині народний депутат України та боєць територіальної оборони, В'ятрович розповів Голосу Америки про свою роботу над проектом.
Володимир В’ятрович: Це, мабуть, один з найтриваліших моїх видавничих проектів, який почався ще 10 років тому, коли я працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету, а перед тим працював директором Архіву Служби безпеки України.
І саме в цьому архіві я побачив величезну кількість документів які збирали радянські спецслужби про розвиток, становлення і боротьбу українського повстанського руху.
Це – найбільша колекція, яка дає можливість зрозуміти історію повстанського руху 1940–50-х років. Коли я вже працював півроку у Сполучених Штатах Америки, я побачив як мало первинних джерел з історії Української повстанської армії Організації українських націоналістів доступні для західних вчених, як мало вони використовуються.
Це – найважливіші документи структур підпілля, а з іншого боку – найголовніші документи радянської каральної системи про боротьбу з повстанським рухом
Відтак виникла ідея яку ми опрацювали з Любомиром Луцюком, зробити свого роду хрестоматію, тобто набір найважливіших документів з історії ОУН та УПА та боротьби проти УПА з боку НКВД протягом 1940–50-х років.
Вийшла велика книжка, вона забрала у нас багато часу, тому що насправді дуже великий масив роботи було зроблено Мартою Олійник, яка була перекладачкою. У книжку увійшов 161 документ. Тобто, з одного боку, це – найважливіші документи самих структур підпілля, а з іншого боку – найголовніші документи радянської каральної системи про боротьбу з цим повстанським рухом.
Книга – десь близько 1000 сторінок і вступна стаття наша з Любомиром Луцюком, для того щоб надати повний контекст, про які теми йдеться в цих документах. Надиво, попри те, що книжка забрала скільки часу і я боявся що вона може бути нікому не цікавою, якраз тепер, коли вона вже має потрапити до читача, її актуальність вийшла навіть загостреною.
Книжка пояснює, чому українці здатні так завзято зараз боротися проти Росії
Ця книжка пояснює дуже багато для іноземців, для англомовних читачів. Вона пояснює, чому українці здатні так завзято зараз боротися проти Росії. Це – з одного боку, а з іншого боку, вона показує ті самі злочинні способи придушення українського національного руху, які використовувалися в сорокових-п’ятдесятих роках, які зараз використовуються у війні проти України.
Наталія Чурікова, Голос Америки: Багато істориків і аналітиків, які вивчали історію Радянського Союзу, історію радянської репресивної системи, говорять про те, що методи Росії не змінилися, її риторика не змінилася. Тобто те, що можна було почути раніше про українських націоналістів, що це – «фашисти», «вбивці», «бандерівці», ця риторика незмінною дійшла до наших днів. Чи можна за цією книжкою простежити за першоджерелами, звідки ці речі з'явилися, як вони народилися?
В.В.: Абсолютно переконаний, що ця книжка дає дуже багато зрозуміти з того, що зараз робиться у цій війні. Я зараз з вами говорю з містечка Ворзель на Київщині. У кількаста метрах від мого дому було застрелено під час окупації мого сусіда. Десь 2-3 км звідси є сумнозвісна Буча, фотографії якоїсь схвилювали і налякали весь світ, коли вони побачили розстріляних цивільних мешканців.
Так от все те, що відбувалося тут зараз на Київщині, всі страшні тижні окупації – все це мені, як історику, нагадало те,що робилося на західній Україні в 40-ві роки. Якраз документи, які ми публікуємо в цій книзі, розповідають про ці страшні факти розстрілів цивільного населення, розповідають про депортації, які здійснювалися, розповідають про викрадення дітей, про спроби вгамувати український національний рух голодом.
Тобто всі ці методи, які використовувалися Радянським Союзом у 1920-30-х роках спочатку для українського національного руху на центральній і південній Україні, а потім 1940-50х на західній Україні, всі ці методи практично використовуються і зараз.
Радянська влада, знала: фіксувала факти боротьби повстанців з окупаційною владою нацистів, але використовувала цей міф для пропаганди, дискредитації націоналістів
Більше того, книжка спростовує один з ключових міфів, який використовується в російській пропаганді, про колабораціоністський характер українського визвольного руху, про те, що всі українці нібито співпрацювали з нацистами. У книзі окремий великий розділ на кілька десятків документів, це все документи якраз про боротьбу українських повстанців із нацистським тоталітарним окупаційним режимом.
З цих документів чітко видно, що совєти, радянська влада, знала про цю боротьбу, фіксувала факти цієї боротьби повстанців з окупаційною владою нацистів, але, тим не менше, використовувала це в якості пропаганди для дискредитації націоналістів. Абсолютно аналогічну ситуацію ми маємо зараз, коли історичні міфи використовуються саме для того, щоб дискредитувати Україну, українців перед світом, але ми бачимо, що вже зараз це не працює.
Зараз ми, слава Богу, маємо можливість доносити до світу правду про те, що відбувається в Україні, про те, що відбувається, зокрема на окупованих росіянами територіях.
Н.Ч.: Багато людей на сході України були здивовані, шоковані тим що почалася війна, і тим, що Росія дійсно зуміла напасти на Україну, про що на західній Україні говорилися протягом багатьох десятиліть, тому що ця пам'ять збереглася в родинах. Чи ця ситуація змінилася, з того, що ви бачите зараз своїх сусідів?
Розуміння того, що на жаль, ця війна була неминучою, приходить, якщо ми проаналізуємо історію українсько-російських стосунків
В.В.: Абсолютно. Зараз розуміння того що Росія є небезпечним ворогом, стало абсолютно масштабним, абсолютна більшість українців розуміє це. Якщо на початках української незалежності, протягом перших 20 років, така думка була, радше, маргінальною, справді більше походила з середовища тих мешканців західної України, де ще збереглася пам’ять про злочини Росії, то зараз по цих свіжих слідах, свіжих злочинах Росії, розуміння того, яку екзистенційну загрозу для українців становить Росія, та її бажання знищити українців, воно є абстолюто масовим.
Розуміння того, що на жаль, ця війна була неминучою, приходить, якщо ми проаналізуємо історію українсько-російських стосунків.
Це – зовсім не є історія якихось братерських стосунків, як про це намагається говорити Путін, чи інші речники російської пропаганди. Це - історія постійного протистояння, це – історія постійних намагань Росії знищити українців як окрему національну спільноту. На жаль, ці спроби продовжується і в наш час, але мені здається, що зараз в Україні є найкраща нагорода для того, щоб врешті-решт вийти з цієї, напевно, столітньої війни, переможцями, тому що зараз українці, як ніколи, єдині, зараз українці, як ніколи, мають масову підтримку світу.
Н.Ч.: Що зараз ви відчуваєте як український історик, який може пережити фактично події 70-80-ти літньої давності, коли те, про що ви описували в цій книзі, вам розповідали люди, які були учасниками тих подій, ви тепер маєте можливість пережити сам?
В.В.: Історики часом кажуть, що минуле - це інша країна. Ми отримали можливість потрапити до цієї іншої країни і побачити, що вона нам дуже близька. Минуле живе в сьогоденні. Ми мали якісь дуже оптимістичні очкування, що війна ніколи не повториться, що злочини ніколи не повторяться, що люди змінилися, цивілізація пішла набагато далі. На жаль, ці очікування виявилися марними.
Цікаво потрапити у вир історії, але це і страшно, коли ти бачиш, як багато жертв це коштує для українців
На жаль, ми не так далеко відійшли від свого минулого. Однією з цілей росіян у цій загарбницькій війні є повернути нас у це совєтське минуле, цими ж страшними совєтськми способами. Цікаво спостерігати, що робиться довкола, потрапити у вир історії, але це і страшно, коли ти бачиш, як багато жертв це коштує для українців. Причиною цих жертв є те, що українці не знали своєї історії.
Знову таки, багато людей з околиць Київщини, де я живу, мали можливість евакуюватися, але залишилися на місці тому що не вважали для себе загрозою росіян. Тому що не вважали, що з їхнього боку можуть бути аж такі страшні злочини, які сталися протягом місяця окупації. Мені здається, що якби більше українців знали історію українсько-російських стосунків, історію різних російських окупацій, їхньої поведінки в захоплених містах, починаючи від Батурина на початку 18 століття, напевно, більша частина людей могла б себе врятувати, уникнувши перебування в російській окупації.
Н.Ч.: Я бачу, що і ви, і багато ваших колишніх колег з Інституту національної пам'яті зараз взяли зброю в руки, яка мотивація за цим стоїть?
В.В.: Я взяв зброю в руки 24 лютого, в перший день, коли почалася війна, коли мав можливість отримати зброю, отримав автомат Калашникова 1971 року, трохи старший за мене, не найкраща, можливо, зброя, але достатньо ефективна. Я приєднався до батальйону територіальної оборони, яка стояла на кордонах кордонах Києва, очікуючи наступу з боку Ірпеня і Бучі.
Протягом двох місяців ми захищали Київ, намагаючись не допустити російського вторгнення в столицю України. Після того, як небезпека для столиці минула, я повернувся до виконання депутатських повноважень. Батальйон, до якого я належав, переміщений на південь, бере участь боях на межі Миколаївської та Херсонської областей. Я приїжджаю до хлопців, намагаюся їм допомагати матеріально, знаходити речі, які їм надзвичайно необхідні, мова йде про рації, автомобілі, і я тішуся, що цей момент небезпеки показав, що зокрема і мої колеги історики здатні мобілізуватися, здатні об'єднатися і стати на захист України.
Я радий, що серед тих, хто зараз продовжує бути захисниками України, мої друзі – історик і декан історичного факультету Іван Патриляк, один із співредакторів «Історичної правди» Вахтакнг Кіпіані, Володимир Бірчак і багато інших. Це – ті люди, які знають історію і знають з історії масштаби російської загрози, вони роблять все, щоб захистити свій народ від цієї загрози.
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