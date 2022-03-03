Президентка Єврокомісії: ЄС може надати біженцям з України права на проживання, доступ до роботи та житла

Щонайменше мільйон осіб покинули Україну та перетнули кордон з ЄС. Про це Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у четвер під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

У своєму виступі президентка Європейської Комісії вказала на зусилля блоку країн спрямованих на допомогу біженцям з України.

За словами посадовиці, ЄС може надати біженцям швидкий та ефективний захист, а саме "права на проживання (residency rights - англ.), доступ до роботи та житла". За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС також надали вказівки щодо дій на кордонах блоку, які дозволять "спростити формальності і таким чином дати людям змогу швидше отримати прихисток".

Чиновниця також вказала на гуманітарну підтримку з боку ЄС, яка має допомогти "подолати наслідки цієї війни, як всередині країни та і у суміжних країнах, та [допомогти] біженцям".

На цілі гуманітарної допомоги, заявила посадовиця, буде виділено щонайменше 500 мільйонів євро. "Звісно ж, буде більше, і ми маємо готуватись до руйнівних наслідків цієї жахливої війни".

Урсула фон дер Ляєн заявила про створення разом з Румунією центру захисту цивільних для України.

Посадовиця також заявила про санкції проти лідерів Росії. "Наша мета - позбавити Кремль здатності вести війни проти сусідів, - заявила Урсула фон дер Ляєн, ""Три хвилі запроваджених нами санкцій вже впливають на російську економіку а значить і на військові зусилля Путіна".

За її словами, ЄС вживе додаткових заходів "у разі погіршення ситуації".

Раніше президентка Європейської комісії заявила про відсутність сумнівів, що "хоробрі люди, які захищають наші цінності ціної власних життів належать до європейської родини”.

Сьогодні ж прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила про офіційну підтримку її країною подання України про вступ до ЄС.

"Ми маємо надіслати потужний політичний сигнал: Україна - це європейська держава і має бути у ЄС. Я попрошу європейських лідерів заявити про підтримку", - заявила Каллас.

Між тим, як повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ Росії Лавров сьогодні заявив, що Росія продовжить "військову операцію" в Україні. За словами Лаврова, Росія "не може дозволити собі зберегти в Україні інфраструктуру, яка загрожує РФ". Російський дипломат заявив, що "демілітаризацію" України буде доведено до кінця, а у разі підписання мирної домовленності, остання буде включати відповідний пункт.

Лавров також висловив переконання, що увага Західу до кризи зменшиться. "Ми готові завжди до діалогу за однієї неодмінної умови - виключно на основі рівноправності та на основі поваги та врахування інтересів один одного", - наводить слова Лаврова ТАСС.

У статті використано матеріали CNN, Reuters, ТАСС.