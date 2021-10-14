Навчання НАТО "Залізний вовк" у Литві - щорічний іспит

У ніч на 12 жовтня в Литві розпочався другий етап військових навчань НАТО "Залізний вовк 2021". Протягом майже двох тижнів в них братимуть участь три тисячі солдатів і офіцерів Литви та інших країн-учасниць Альянсу - Бельгії, Чехії, Великої Британії, Іспанії, США, Латвії, Польщі, Нідерландів, Німеччини а також українські військовослужбовці.

Навчання проходять на полігоні в Пабраді Швечінского району. В них будуть задіяні танки Leopard і Abrams, бойові машини піхоти Marder, CV 90, VCI Pizarro, БТР Stryker, Fuchs і Boxer, самохідні артилерійські гаубиці PzH2000, транспорт тилового забезпечення і адміністративного призначення - всього близько тисячі одиниць військової техніки.

Кореспондент Російської служби "Голосу Америки" звернулася до литовських експертів з проханням прокоментувати навчання і відзначити деякі їх особливості.

"Десять років тому не було навіть думки про те, що наші союзники будуть дислокувати у нас свої підрозділи"

Депутатка Європейського парламенту від Литви Раса Юкнявічене (Rasa Juknevičienė) вважає, що пандемія Covid-19 не створить великих проблем для навчань "Залізний вовк - 2021".

"Вірус не впливає на наших військових, оскільки більшість з них вакциновані. Він поширюється в школах, в сім'ях, і в цьому середовищі немає жодного дотику з учасниками навчань, які знаходяться на полігонах", - зазначає вона.

І продовжує: "А міграційний криза стала викликом для всієї Європи, але ця гібридна атака не надто сильно пов'язана з нашою армією. Так, наші військові допомагають прикордонникам, але не з тієї бригади, яка бере участь в навчаннях. Потрібно відзначити, що навчання були заплановані заздалегідь, і вони носять оборонний характер.

Я згадую, що було десять років тому, коли я працювала в Міністерстві оборони Литви, і до російської атаки проти України, коли сталася анексія Криму - таких навчань, в яких брали б участь як литовські солдати, так і наші союзники, просто не було. Не було навіть думки про те, що наші союзники будуть дислокувати у нас свої підрозділи. І що на підставі 5-ї статті Договору НАТО ( "Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи Північній Америці вважатиметься нападом на них в цілому" - прим. ГА.), будуть проходити ці маневри. А зараз ми раді цьому", - підкреслила Раса Юкнявічене.

Звичайно, військове керівництво і в самій Литві, і Альянсі в цілому, враховувало масштабні російсько-білоруські навчання "Запад - 2021". "Але такі навчання готуються рік, а то і більше. Росія працює в відповідності зі своїми планами, а ми разом з союзниками по НАТО - за планами наших військових. Так що це - просто часовий збіг.

Але найголовніше, що російсько-білоруські навчання проводяться регулярно, і в 2009 році, і в 2013 з нашого боку не було нічого подібного. Тому що те, що ми тоді спостерігали, мало з російської сторони зовсім інші пропорції, ніж зараз", - продовжує євродепутат.

При цьому Раса Юкнявічене звертає особливу увагу на неспівставність кількості задіяних військових і техніки в навчаннях "Запад 2021" і "Залізний вовк", оскільки за цими показниками російсько-білоруські маневри перевершують натівські в десятки разів.

"Щоразу учасники навчань відпрацьовують якісь нові елементи"

Військовий оглядач порталу Delfi.lt Вайдас Сальджюнас (Vaidas Saldžiūnas) погоджується, що російсько-білоруські військові навчання поблизу східних кордонів євроатлантичної спільноти і те, що проводять військовослужбовці НАТО на території країн Балтії, не можна ставити в один ряд. Він також звернув увагу на те, що навчання "Залізний вовк" проходять у два етапи і проводяться з 2016 року.

"Їхнє призначення - перевірити стан угруповання військ, яке належить литовській бригаді сухопутних сил "Залізний вовк ". І щороку черговий батальйон литовської армії проводить перевірку боєздатності спільно з нашими партнерами, тобто зі зведеним батальйоном НАТО, а з 2019 року - і з батальйоном армії США, який також дислокований в Литві", - пояснив він у бесіді з кореспондентом Російської служби "Голосу Америки".

І додав, що, оскільки обидва батальйони знаходяться на території Литовської Республіки на ротаційній основі, то необхідно періодично проводити перевірку на відповідність литовських військовослужбовців стандартам Північноатлантичного Альянсу. Зокрема - рівень взаємодії литовських військових та їхніх союзників під час оборонних і наступальних операцій.

"Це - щорічний іспит. А такі навчання, як "Запад", в Литві взагалі не проводяться. А якщо щось подібне відбувається, то лише, як частина великих натівських маневрів, як це повинно було бути минулого року, але через коронавірус, вони були не такими масштабними. Тобто в країнах Східної Європи, включно з Польщею і Балтією, повинно було бути 30 тисяч учасників навчань, а такі локальні маневри, як "Залізний вовк", де беруть участь до трьох тисяч чоловік, взагалі не повинні ні в кого викликати ніякої стурбованості", - вважає литовський військовий експерт.

Співрозмовник "Голосу Америки" також зазначив, що подібні навчання є перевіркою не лише для литовської армії, але і для військовослужбовців усіх країн, які беруть у них участь.

"Звичайно, деякі оцінки цих іспитів не підлягають розголошенню, але щоразу учасники навчань відпрацьовують якісь нові елементи. Наприклад, як швидше потрапити з "точки А", в "точку Б", як реагувати на повітряний напад, як відбивати артилерійські удари. Тобто, як воювати в XXI столітті з урахуванням всіх загроз, які можуть виникнути на полі бою - безпілотники-камікадзе, швидкі переміщення з доданими частинами. І якщо в 2016 році був, умовно кажучи, "скелет" зведеного батальйону, яким керували військові з Німеччини, то сьогодні в ньому беруть участь військові з інших країн, причому не лише з тих, чиї солдати і офіцери входять в цей батальйон в порядку ротації, але взводи і роти з інших країн Альянсу.

Звичайно, дуже важлива роль американців, батальйон яких дислокований тут з 2019 року і представляє собою додаткову силу, і це - велика підмога для литовської армії, адже у них є танки й інша бронетехніка, якої у нас немає.

Так що подібні щорічні навчання - це можливість отримати нові знання, як воювати з потенційним противником, у якого в даному регіоні є перевага в живій силі і в техніці", - підсумовує Вайдас Сальджюнас.

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