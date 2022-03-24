Саміти НАТО, ЄС і “Сімки” узгоджують відповідь на російську війну в Україні

Керівники держав НАТО, Європейського Союзу та Групи 7 зібралися 24 березня у Брюсселі, щоб узгодити подальші дії у відповідь на російську війну в Україні.

Українські лідери і зокрема президент Володимир Зеленський закликають світ надати військову допомогу українські армії і тиснути на Росію санкціями та іншими методами, щоб покласти край російському наступу, що супроводжується кривавими боями, руйнівними бомбардуваннями українських міст і жертвами серед цивільних.

Росія, як виглядає, не змогла швидко досягти своєї мети - підкорити Україну, але президент Путін досі не подає ознак готовності до компромісу і наполягає на своїх ультиматумах, виконання яких фактично означало б капітуляцію Києва і розчленування української держави.

Президент Зеленський перед початком саміту НАТО, на якому запланована його промова з допомогою відеозв’язку, сказав, що очікує “серйозних кроків”, повторивши заклики захистити Україну з неба і поскаржившись, що Захід не надає літаки, сучасні системи протиповтряного захисту, танки і зброю проти кораблів.

“На цих самітах ми побачимо, хто наш друг, хто наш партнер, а хто нас продав і зрадив”, - сказав Зеленський.

Радник українського президента Андрій Єрмак цього тижня заявив, що для того, аби Україна могла не лише стримувати російський наступ, але й вигнати загарбників, українським військам потрібна міжнародна допомога не лише так званою оборонною, але також і наступальною зброєю, зокрема ракетами середнього радіусу дії.

Україна наполегливо просить НАТО допомогти захистити українське небо від російських ракет і бомбардувальників, які методично руйнують українські міста навіть ті, які розташовані далеко від зони активних бойових дій.

Президент Зеленських скористався однією зі своїх промов, щоб звернутися з закликом до людей в різних країнах світу виходити на демонстрації і нагадати про місяць, який минув від початку цього російського вторгнення в Україну.

Згідно з попередніми оцінками в Україні вже загинули тисячі людей і близько 10 мільйонів українців стали біженцями - понад 2 мільйони з них були змушені перейти кордони до сусідніх країн: Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні сказав, що саміт має схвалити збільшення військової присутності у східних країнах альянсу та обговорить подальшу збройну допомогу Україні.

Нові бойові з'єднання країн НАТО мають бути відряджені до Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Очікують, що на зустрічах американського президента Джо Байдена з керіниками країн Європейського Союзу та Групи-7, йтиметься про озгодження санкційного тиску на Росію та про координацію військової та екномічної і гумантарної допомоги Україні.