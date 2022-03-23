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Україна просить допомоги наступальною зброєю, щоб «виграти війну»
Українські представники звернулися до країн Заходу із закликом збільшити військову допомогу Україні, щоб українська армія могла не лише стримувати наступ російських військ, але й перейти в контрнаступ і відкинути їх з України.
Досі уряди низки західних країн, які постачають Україні зброю, наголошували, що йдеться насамперед про так звану оборонну зброю, зокрема переносні протитанкові і протиповітряні ракети, стрілецьку зброю та набої і спорядження.
Війну не виграти без наступальної зброї.Андрій Єрмак
Після місяця важких боїв українські військові показали, що можуть часто успішно стримувати російський наступ, але Росія використовує важку зброю, якої українцям бракує, зокрема балістичні і крилаті ракети та бомбардувальну авіацію, щоб знищувати українські цілі, завдаючи великих руйнувань і призводячи до жертв зокрема серед цивільного населення.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав 22 березня британському аналітичному центру Чатам Гаус 22 березня, що «війну не виграти без наступальної зброї».
«Ракети середнього радіусі дальності у нашому випадку можуть бути засобом стримування, наголошую, стримування, а не агресії, яка би загрожувала російській території, - сказав Андрій Єрмак, додавши, – «Без повноцінного ленд-лізу ми може лише оборонятися».
Інший чільний представник адміністрації українського президента Михайло Подоляк 23 березня також оприлюднив заклик допомогти Україні важкою зброєю, включно з крилатими ракетами, на додаток до жорсткішого міжнародного блокування Росії.
Сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів.Мизайло Подоляк
«Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих українських дітей і відчувати гар з Маріуполя?» – запитав Михайло Подоляк у Twitter.
Відповідаючи на те запитання Подоляк запропонував партнерам України «лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів».
На тлі приготувань до надзвичайного саміту НАТО у Брюсселі 24 березня Андрій Єрмак вважав за потрібне гостро заявити, що країни Північноатлантичного альянсу повинні відверто сказати, чи готові вони прийняти Україну, яка вже багато років заявляє про прагнення до членства.
Керівники НАТО постійно наголошують, що правила організації передбачають принцип «відкритих дверей» для нових членів, але українські лідери не раз заявляли, що ті фрази, а також обіцянка Бухарестського саміту 2008 року про вступ України в альянс у майбутньому, залишаються порожніми, а в умовах російської агресії навіть оманливими.
«Нам не дають винищувачі. Так само нас не хочуть бачити в НАТО. Саме нас не хочуть бачити в НАТО, а не навпаки. Треба сказати це чесно і разом почати будувати нову систему безпеки», - запропонував Андрій Єрмак, підкресливши, що «ще є час зробити конкретні кроки назустріч Україні».
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Обмеження на торгівлю, санкції проти членів Думи - у США розглядають нові кроки проти РФ
Президент США Джо Байден планує оголосити новий пакет санкцій проти Росії вже в четвер, повідомив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для преси у вівторок. Санкції буде оголошено після того, як Байден проведе консультації з союзниками в Європі, додав посадовець. Під час свого візиту до Європи, Байден планує взяти участь в саміті НАТО, засіданні Групи Семи і виступити з промовою у Раді Європи.
"Він спільно з нашими партнерами запровадить подальші санкції проти Росії та посилить існуючі санкції, щоб унеможливити ухиляння і забезпечити виконання", - заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для преси у вівторок.
Салліван наголосив на важливості зміцнення режиму санкцій. "Ми завдали надвичайного економічного тиску, - заявив посадовець. - Щоб цей тиск тримався і посилювався з часом, частково має йтися про нові визначення, нові цілі, але частково - про ефективний режим втілення та протидію ухилянню".
Серед санкцій, які планується оголосити - обмеження щодо 300 членів російської Думи, пише The Wall Street Journal з посиланням на інформацію посадовців.
Цього тижня Конгрес США також може затвердити нові обмеження щодо Росії, зокрема у сфері торгівлі. Відповідний законопроект підтримала Палата представників США. Лідер більшості в Сенаті закликав сенаторів не зволікаючи підтримати нові обмеження. "Це має бути швидко затверджено, - заявив лідер демократів в Сенаті Чак Шумер. - Раніше республіканці скаржились, що ми недостатньо швидко діємо ... Ми маємо затвердити це потужним голосуванням від обох партій цього тижня, поки президент - в НАТО".
Законопроект, затверджений Палатою представників США, передбачає значне підвищення мит на імпорт з Білорусі та Росії а також кроки до виключення Росії зі Світової організації торгівлі. Окремо Палата представників проголосувала за заборону поставок нафти з Росії. Представники Республіканської партії висловились за те, щоб об'єднати нафтове ембарго та торговельні обмеження в одному законопроекті.
"Ми ведемо перемовини і я сподіваюсь, що ми об'єднаємо два законопроекти, затверджені Палатою представників, - заявив сенатор-республіканець Майк Крапо. - Палата представників проголосувала за обидва законопроекти більш ніж 400 голосами. Така згода обох партій існує щодо обох законопроектів".
Окремо, ембарго на поставки енергоресурсів з Росії до США запровадив Байден раніше цього місяця.
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