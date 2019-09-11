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Світ

Екс-генсек НАТО порадив Грузії вступати до НАТО без окупованих територій

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Домовленість щодо Східної Німеччини на початку Холодної війни, може послужити прецедентом для членства Грузії у НАТО

Колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у коментарі Грузинській службі "Голосу Америки" у вівторок заявив, що грузинському уряду слід розглянути питання про приєднання до НАТО у форматі, який не включатиме захист Альянсом окупованих Росією регіонів Абхазії та Південної Осетії.

Расмуссен заявив, що взірцеве виконання Грузією критеріїв членства у НАТО створює підстави для дискусії з приводу вступу до НАТО.

"Грузія виконує майже всі критерії, щоб стати членом НАТО", - сказав він.

"Я думаю, що вийти із глухого кута можна, перейшовши до обговорення всередині Грузії, чи приймете ви домовленості, відповідно до яких стаття 5 Договору НАТО охоплювала б лише ту територію Грузії, де уряд Грузії має повний суверенітет", - відзначив Расмуссен.

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Стаття 5 Договору НАТО говорить, що напад на одного члена вважається нападом на всіх членів, тому Росія, яка утримує тисячі військових у двох сепаратистських областях Абхазії та Південній Осетії з часу війни проти Грузії 2008-го року, рішуче виступає проти вступу Грузії до НАТО.

"Іншими словами, вивівши Абхазію та Південну Осетію за межі статті 5 НАТО - якщо ви вирішите, що ви готові це прийняти - ви можете звернутись до НАТО і сказати: "Добре, НАТО не буде причетна до цих прикордонних суперечок, ми готові іти далі. Чи піде далі НАТО?", - сказав він.

Расмуссен також заявив, що подібний варіант може бути сприйнятий грузинський суспільством.

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"Справа у тому, що Абхазія та Південна Осетія фактично окуповані Росією. Отже, не відмовляючись від тих територій, які були визнані міжнародною частиною Грузії, не відмовляючись від цього, ви можете рухатися вперед у дискусіях щодо майбутнього членства у НАТО".

За словами Расмуссена, домовленість, яка діяла щодо Східної Німеччини на початку Холодної війни, може послужити прецедентом для членства Грузії у НАТО.

"Східна Німеччина не підпадала під дію статті 5 НАТО під час холодної війни, і лише після возз'єднання Німеччини, після закінчення Холодної війни правила НАТО застосовуються і до Східної Німеччини", - сказав він. "Точно така ж домовленість може бути розглянута у Грузії".

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