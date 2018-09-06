Гаас: НАТО має бути готовим до російської агресії рівня нижче Статті 5

Незаконна анексія Криму Росією та інтервенція до східної України позначили початок нової епохи існування НАТО, вважає Ричард Гаас, керівник аналітичного центру Council of Foreign Relations.

Якщо раніше НАТО мало враховувати загрозу агресії від Росії, то "тепер можлива російська загроза перетворилась на реальність", - наголосив аналітик під час слухань Комітету Сенату США з міжнародних відносин, присвячених новій ролі НАТО 5 вересня.

"В Грузії, Криму та східній Україні, в Сирії, Росія провадить звичайну та гібридну війну, просуваючи свої інтереси", - наголошує Гаас.

Кібернапади стали ще однією сферою також агресії. "Росія також продемонструвала здатність і бажання застосовувати заходи в кіберсфері для того, щоб наносити шкоду своїм сусідам, іншим європейським країнам, та, наскільки нам відомо, демократії в цій країні".

Ймовірно, Росія намагатиметься протестувати готовність НАТО втілювати положення Статті 5 Альянсу, де йдеться про колективну оборону.

"У світлі поточного політичного розбрату серед західних демократій, цілком ймовірно, що Москва намагатиметься протестувати готовність країн-членів НАТО виконувати Статтю 5 про спільний захист", - зауважив аналітик.

Однак, більш вірогідним сценарієм є застосування по відношенню до країни-члена НАТО тієї тактики, яку Росія зараз проводить в Україні, переконаний аналітик.

"США мають бути готові до ситуації агресії "сірої зони", яку Росія застосовує в Україні, куди вона на спрямовує нерегулярні сили та надає зброю місцевим" бойовикам, вважає Гаас.

Така тактика може не підпадати під Статтю 5 НАТО, але становити таку саму загрозу для стабільності.

Союзники мають бути готові до відповіді на такі дії, зокрема, через проведення відповідних навчань.

На думку аналітика, потрібно "проводити навчання, разом з військовою та розвідувальною підтримкою, щоб ці країни-члени НАТО біля Росії могли відповісти на таку загрозу рівня "Статті 4 ½", якщо вона стане реальністю. Можна далі розвивати спроможності через регулярні військові навчання і розміщення сил на непостійній основі".

"Такі дії підкреслюють відданість та занепокоєність і запевнюють друзів та союзників, а також надсилають сигнал майбутнім ворогам", - вважає Гаас.

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