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“Путін не переможе”, заявляють на мадридському саміті НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив на зустрічі керівників країн - союзниць, що у відповідь на войовничість Росії альянс зміцнюється й зосереджує більші оборонні потужності на сході Європи.
“Путін хотів, щоб НАТО було менше, але НАТО буде більше”, - сказав Столтенберґ на саміті у Мадриді, де очікують офіційного запрошення Фінляндії та Швеції, які подали заявки на вступ після початку відкритого російського вторгнення в Україну.
Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес, господар саміту, заявив, що союзники вдадуться до конкретних кроків на тлі того, що Росія тепер стала головною загрозою.
“Ми посилаємо Путіну потужну заяву: Ви не переможете”, - сказав Санчес.
На саміті НАТО очікують звернення українського президента Володимира Зеленського, який раніше дав зрозуміти, що далі закликатиме союзників посилювати збройну допомогу Україні для захисту від російської агресії.
Вступ в НАТО залишається проголошеною метою України, і це зафіксовано в українській конституції, але в умовах війни питання поступилося більш нагальним завданням, таким як негайна практична військова підтримка.
Представники Києва раніше також натякали, що Україна може розглядати різні варіанти міжнародних договорів, які б гарантували українську безпеку й суверенітет.
Столтенберґ розмовляв зранку з президентом Джо Байденом, якому він подякував за відданість США головним принципам північноатлантичного альянсу.
Напередодні він сказав, що мадридський саміт буде "поворотним” для НАТО.
“Ми узгодимо засадничі зміни в стримуванні й обороні з більшою кількістю сил швидкого реагування, з більшими силами на передових рубежах, де буде розташовано більше устаткування. Ми узгодимо всеосяжний набір допомоги України, щоб підтримати її право на самооборону”, - наголосив генеральний секретар.
“Надзвичайно важливо, щоб ми були готові і надалі постачати допомогу, бо Україна зараз постала перед брутальністю, якої ми не бачили у Європі з часів Другої Світової війни", - підкреслив він.
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- Голос Америки
США вводять санкції проти шести компаній за допомогу війську РФ
Міністерство торгівлі обмежує доступ до американських технологій та товарів для 36 компаній з дев'яти країн, включаючи шість компаній, які, за інформацією уряду США, постачали товари військового призначення Росії, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, 24 лютого. Відповідне рішення опубліковано на сайті американського відомства 28 червня і вступає в дію після періоду обговорення.
"Сьогоднішній крок надсилає потужний сигнал для осіб та організацій у світі - якщо вони намагатимуться підтримати Росію, Сполучені Штати закриють їм доступ також", - заявив заступник міністра США з торгівлі Алан Естевез.
Заходи стосуються шести компаній, розташованих в Китаї, Литві, Росії, Великій Британії, Узбекистані та В'єтнамі. Відомство також додало дві китайські компанії до чорного переліку - Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13) та Micro Electronic Technology in China. Ці установи продовжували постачати товарі Росії, після вторгнення, незважаючи на обмеження введені США та союзниками, заявляють в американському відомстві.
"Сполучені Штати, союзники та партнери продовжать демонструвати спільну рішучість від імені України тим, що закриватимуть доступ російського війська до військових технологій, необхідних йому для продовження звірств - з якого б джерела не намагались надати їм постачання, де б вони не були розташовані", - вказав помічник міністра торгівлі США Метт'ю Аксельрод.
У вівторок Міністерство торгівлі США а також Управління фінансової розвідки видали спільне попередження для фінансових установ, застерігши їх від надання послуг компаніям, проти яких діють обмеження.
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