“Путін не переможе”, заявляють на мадридському саміті НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив на зустрічі керівників країн - союзниць, що у відповідь на войовничість Росії альянс зміцнюється й зосереджує більші оборонні потужності на сході Європи.

“Путін хотів, щоб НАТО було менше, але НАТО буде більше”, - сказав Столтенберґ на саміті у Мадриді, де очікують офіційного запрошення Фінляндії та Швеції, які подали заявки на вступ після початку відкритого російського вторгнення в Україну.

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес, господар саміту, заявив, що союзники вдадуться до конкретних кроків на тлі того, що Росія тепер стала головною загрозою.

“Ми посилаємо Путіну потужну заяву: Ви не переможете”, - сказав Санчес.

На саміті НАТО очікують звернення українського президента Володимира Зеленського, який раніше дав зрозуміти, що далі закликатиме союзників посилювати збройну допомогу Україні для захисту від російської агресії.

Вступ в НАТО залишається проголошеною метою України, і це зафіксовано в українській конституції, але в умовах війни питання поступилося більш нагальним завданням, таким як негайна практична військова підтримка.

Представники Києва раніше також натякали, що Україна може розглядати різні варіанти міжнародних договорів, які б гарантували українську безпеку й суверенітет.

Столтенберґ розмовляв зранку з президентом Джо Байденом, якому він подякував за відданість США головним принципам північноатлантичного альянсу.

Напередодні він сказав, що мадридський саміт буде "поворотним” для НАТО.

“Ми узгодимо засадничі зміни в стримуванні й обороні з більшою кількістю сил швидкого реагування, з більшими силами на передових рубежах, де буде розташовано більше устаткування. Ми узгодимо всеосяжний набір допомоги України, щоб підтримати її право на самооборону”, - наголосив генеральний секретар.



“Надзвичайно важливо, щоб ми були готові і надалі постачати допомогу, бо Україна зараз постала перед брутальністю, якої ми не бачили у Європі з часів Другої Світової війни", - підкреслив він.